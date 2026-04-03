Irán se burló de Trump: "¿Entonces los misiles sobre sus comandantes y oficiales caen desde Marte?"

La irónica respuesta de Irán a Trump

El vocero de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, se burló de las recientes afirmaciones de Donald Trump sobre la supuesta destrucción total de la Armada y Fuerza Aérea del país persa y las escasas reservas de misiles que, según él, les quedan.

"Trump ha dicho por enésima vez que han destruido las Fuerzas Armadas de Irán. Pues bien, si las han destruido, ¿entonces los misiles que caen sobre las cabezas de sus comandantes y oficiales caen desde Marte?", preguntó en una entrevista televisiva.

Lanzamiento de misiles iraníes

Ataques constantes contra bases de EEUU e Israel

"Si las Fuerzas Armadas de Irán han sido destruidas, ¿cómo es posible que se estén destruyendo equipos avanzados, centros económicos y empresas estadounidenses en la región?", apuntó el portavoz del Ejército de Irán, recordando que las bases de EEUU e Israel en Medio Oriente cada día sufren ataques de "un número significativo" de drones iraníes.

La estrategia de Irán frente a la actual agresión "no es ojo por ojo ni cabeza por ojo", sino castigar al atacante y hacer que se arrepienta de la guerra con el país persa, agregó.

"Haremos todo lo posible para borrar la sombra de la guerra de la nación iraní. No es como si, si EEUU la termina unilateralmente, dijéramos que aceptaremos y cesaremos el fuego", aseveró Shekarchi.