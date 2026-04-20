Irán atacó buques estadounidenses en represalia al secuestro de EEUU de un barco iraní

El pasado domingo 19 de abril, Estados Unidos (EEUU) volvió a violar el alto el fuego al apoderarse del buque de carga con bandera iraní M/V Touska cuando este navegaba en el norte del mar Arábigo. El reciente acto de agresión marcó una nueva ola de tensiones en el conflicto de Medio Oriente.
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Vuelve a subir la tensión entre EEUU e Irán
Este lunes 20, medios iraníes informaron que las Fuerzas Armadas de la República Islámica lanzaron ataques con drones contra varios buques estadounidenses como represalia a lo sucedido horas atrás.
En sus declaraciones públicas, Irán acusó a EEUU de "piratería" y prometió una respuesta dura a la incautación de su carguero. Asimismo, denunció que "Estados Unidos ha demostrado su falta de seriedad en el proceso diplomático al adoptar comportamientos contradictorios y violar continuamente las disposiciones del alto el fuego".
Negociaciones en suspenso
En un contexto de desconfianza, Irán puso en duda su participación en la segunda ronda de negociaciones en Pakistán, según informó la agencia de noticias Fars.
"Es imposible olvidar las dolorosas experiencias del año pasado y las reiteradas traiciones de Estados Unidos a la diplomacia", expresó el lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.
Fuentes rusas advirtieron a Irán que tome en serio la posibilidad de una maniobra mediática y un engaño por parte del enemigo para preparar el terreno para una nueva ronda de ataques.
Precios del petróleo volvieron subir y Rusia advierte
Los precios del petróleo registraron un alza este domingo, impulsados por el recrudecimiento del conflicto entre Irán y EEUU, que supuso el bloqueo del tránsito de petroleros a través del estrecho de Ormuz.
En tanto, desde Rusia advirtieron contra la escalada del conflicto, explicando que, en un escenario de violencia en Medio Oriente, las consecuencias económicas para la región y todo el mundo serán aún peores.