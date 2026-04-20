Irán atacó buques estadounidenses en represalia al secuestro de EEUU de un barco iraní

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Negociaciones en suspenso

En un contexto de desconfianza, Irán puso en duda su participación en la segunda ronda de negociaciones en Pakistán, según informó la agencia de noticias Fars.

"Es imposible olvidar las dolorosas experiencias del año pasado y las reiteradas traiciones de Estados Unidos a la diplomacia", expresó el lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei.

Fuentes rusas advirtieron a Irán que tome en serio la posibilidad de una maniobra mediática y un engaño por parte del enemigo para preparar el terreno para una nueva ronda de ataques.

Precios del petróleo volvieron subir y Rusia advierte

Los precios del petróleo registraron un alza este domingo, impulsados por el recrudecimiento del conflicto entre Irán y EEUU, que supuso el bloqueo del tránsito de petroleros a través del estrecho de Ormuz.

En tanto, desde Rusia advirtieron contra la escalada del conflicto, explicando que, en un escenario de violencia en Medio Oriente, las consecuencias económicas para la región y todo el mundo serán aún peores.