Israel y EEUU atacan hospital en pleno centro de Teherán

Estados Unidos e Israel atacaron el Hospital Gandhi, ubicado en el centro de Teherán, la capital iraní, denunció este domingo la agencia de noticias iraní Tasnim. "Estados Unidos e Israel, en un crimen de guerra de turno, atacaron hace apenas unos minutos el Hospital Gandhi en Teherán", dice el comunicado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel comenzaron ataques armados conjuntos contra Irán, en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán.
En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.
Desde Teherán responden
Irán respondió con una andanada de misiles contra Israel y las bases militares de Estados Unidos ubicadas en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó el ataque de Estados Unidos e Israel y responsabilizó a ambos Estados por la crisis.
Según datos de la Media Luna Roja iraní, los ataques de EEUU e Israel contra Irán habían dejado hasta las últimas horas del sábado más de 200 muertos y unos 750 heridos.
(Sputnik)