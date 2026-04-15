Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump | Irán | bloqueo

Crece la tensión

Mensaje para Trump: superpetrolero iraní desafía el bloqueo de EEUU en Ormuz

Irán desafía las sanciones de Trump: un buque con 2 millones de barriles cruzó Ormuz mientras Teherán califica de "piratería" el bloqueo naval.

Petrolero Iraní desafía a Trump

Petrolero Iraní desafía a Trump
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En un abierto desafío a las restricciones impuestas por Washington, un superpetrolero iraní con capacidad para 2 millones de barriles de crudo cruzó el Estrecho de Ormuz con sus sistemas de rastreo encendidos. Según informó la agencia Fars, el buque completó su ruta sin interrupciones, enviando una señal directa sobre el control iraní en la zona.

Un mensaje a Washington

El movimiento se produce en un contexto de máxima fricción, luego de que el gobierno de Donald Trump iniciara un bloqueo total al tráfico marítimo desde y hacia puertos iraníes. Expertos locales aseguran que el paso del buque busca demostrar que, a pesar de las sanciones, el Estrecho de Ormuz permanece bajo la influencia de Teherán.

Bloqueo y acusaciones de "piratería"

La administración estadounidense justificó el bloqueo militar —iniciado formalmente este lunes— como una respuesta a los nuevos peajes aplicados por Irán en la vía marítima, práctica que la Casa Blanca califica de "extorsión".

Por su parte, el gobierno de la República Islámica ha reaccionado con dureza:

  • Ilegalidad: Califican las restricciones como un "acto de piratería" en aguas internacionales.

  • Advertencia militar: Ebrahim Zolfaghari, vocero del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, advirtió que la seguridad en el Golfo Pérsico será "para todos o para nadie".

Escenario de incertidumbre energética

La amenaza de Irán es clara: si sus puertos se ven comprometidos, ningún otro puerto en el Golfo Pérsico estará a salvo. Esta escalada pone bajo la lupa la seguridad de una de las rutas petroleras más importantes del mundo, en un momento donde el precio del crudo y la estabilidad del comercio global dependen del libre tránsito por este estrecho.

(Con información de RT)

Temas

Te puede interesar