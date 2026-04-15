Mensaje para Trump: superpetrolero iraní desafía el bloqueo de EEUU en Ormuz

En un abierto desafío a las restricciones impuestas por Washington, un superpetrolero iraní con capacidad para 2 millones de barriles de crudo cruzó el Estrecho de Ormuz con sus sistemas de rastreo encendidos. Según informó la agencia Fars, el buque completó su ruta sin interrupciones, enviando una señal directa sobre el control iraní en la zona.