En un abierto desafío a las restricciones impuestas por Washington, un superpetrolero iraní con capacidad para 2 millones de barriles de crudo cruzó el Estrecho de Ormuz con sus sistemas de rastreo encendidos. Según informó la agencia Fars, el buque completó su ruta sin interrupciones, enviando una señal directa sobre el control iraní en la zona.
Crece la tensión
Mensaje para Trump: superpetrolero iraní desafía el bloqueo de EEUU en Ormuz
Irán desafía las sanciones de Trump: un buque con 2 millones de barriles cruzó Ormuz mientras Teherán califica de "piratería" el bloqueo naval.