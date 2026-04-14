Italia suspende acuerdo de defensa con Israel

Simbólico

La medida fue confirmada por la propia Meloni durante un acto público en Verona. "En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de Defensa con Israel", declaró la mandataria ante los medios. El pacto, que se renovaba automáticamente cada cinco años desde 2016, expiraba precisamente este 13 de abril, por lo que la decisión del ejecutivo de Roma llega en el momento justo para impedir su prórroga.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, fue el encargado de comunicar oficialmente la suspensión a su homólogo israelí, Israel Katz, mediante una carta formal.

Aunque el gobierno israelí ha restado importancia a la decisión, calificando el acuerdo como un simple "memorando sin contenido concreto" , la suspensión tiene un alto valor político. Se trata de la primera vez que Italia frena su cooperación en defensa con Israel, después de años en los que el gobierno de Meloni se había limitado a condenar verbalmente las acciones israelíes.

Las razones detrás de la ruptura

Diversos factores han llevado a Italia a tomar esta decisión, que se venía gestando desde hace semanas.

Los ataques a soldados italianos de la UNIFIL fue la "gota que derramó el vaso". Este incidente ocurrió el 8 de abril, cuando el ejército israelí disparó contra un convoy de cascos azules italianos desplegados en el sur del Líbano, en el marco de la misión de Naciones Unidas. Un proyectil impactó a solo un metro de un soldado italiano, un hecho que el gobierno de Meloni calificó de "inaceptable".

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, viajó el lunes a Beirut para mostrar la solidaridad de su país y denunciar los "inaceptables ataques" de Israel contra la población civil libanesa. Desde el 2 de marzo, la ofensiva israelí ha causado más de 2.000 muertos y 6.700 heridos en el país de los cedros.

Las críticas de Tajani provocaron que el gobierno israelí convocara al embajador italiano en Tel Aviv para presentar una protesta formal. Días antes, había sido Tajani quien había convocado al embajador israelí en Roma por los ataques a la UNIFIL.

Desde hace años, la oposición italiana y diversos juristas habían solicitado al gobierno que no renovara el acuerdo, argumentando que violaba los principios constitucionales italianos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado el historial de Israel en los territorios ocupados.

Reacciones y consecuencias

La decisión de Meloni ha sido recibida con satisfacción por los partidos de la oposición. El líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, declaró que "Italia tiene la obligación de detener este memorando", mientras que la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, había cuestionado recientemente al gobierno sobre qué más tenía que ocurrir para que se bloqueara el acuerdo.

La suspensión no afecta únicamente a la esfera militar. El acuerdo también facilitaba el comercio de material de defensa y la colaboración industrial entre ambos países . La decisión de Italia se suma a las peticiones de otros líderes europeos, como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Un cambio en la política exterior italiana

La medida contrasta con la tradicional alianza entre Italia e Israel, que se había mantenido incluso durante los gobiernos más progresistas. Además, se enmarca en una nueva etapa de la política exterior de Meloni, que también ha incluido duras críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques al Papa León XIV.

La primera ministra, que hasta hace semanas alardeaba de su buena sintonía con el líder republicano, ha mostrado una creciente autonomía en sus decisiones de política internacional, priorizando los intereses nacionales y la estabilidad en el Mediterráneo frente a las presiones externas.