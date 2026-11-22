Una situación médica en medio de su condena judicial

La internación de Bolsonaro ocurre mientras cumple una condena de 27 años de prisión por su participación en una conspiración para dar un golpe de Estado, luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El dirigente de derecha gobernó Brasil entre 2019 y 2022 y fue condenado por hechos relacionados con los intentos de impedir la transición democrática tras los comicios.

Su estado de salud vuelve a poner en primer plano las consecuencias de las complicaciones abdominales que arrastra desde el atentado de 2018, un episodio que marcó su trayectoria política y que motivó posteriores cirugías y tratamientos.

Por el momento, el hospital mantiene el seguimiento de su evolución y no ha informado una fecha estimada para el alta médica.