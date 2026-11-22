El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star, en Brasilia, luego de que se le diagnosticara una obstrucción abdominal aguda. La información fue confirmada por el centro médico en un comunicado difundido el sábado.
BRASIL | SALUD DEL EXPRESIDENTE
Jair Bolsonaro fue internado en cuidados intensivos por una obstrucción abdominal aguda
El expresidente brasileño permanece en un hospital de Brasilia, donde recibe tratamiento médico. Aunque se encuentra clínicamente estable y consciente, los médicos todavía no establecieron una fecha para su alta.