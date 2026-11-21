El atentado contra Nadia Beller en Santa Cruz
El intento de asesinato de Nadia Beller ocurrió el 17 de agosto de 2026 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La abogada y política recibió tres disparos por parte de dos sicarios disfrazados de repartidores. Durante las primeras horas luego del atentado, se señaló al argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y expareja de Beller, como responsable del hecho. Beller también denunció a la esposa de Paz y a su familia, a quienes acusó de tener negocios relacionados con el diésel, la gasolina y el oro. La víctima dijo estar embarazada de cuatro semanas al momento del atentado.