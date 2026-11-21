Cerimedo, detenido y con prisión preventiva

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras el ataque contra Beller. Posteriormente, recibió medidas de prisión preventiva en expedientes por presunta tentativa de feminidio y enriquecimiento ilícito, por lo que fue trasladado al penal de seguridad máxima de Chonchocoro.

Asilo en México: ¿la caja de Pandora del neofascismo tecnológico?

El 12 de noviembre de 2026, Beller llegó a México como asilada política, previo ingreso en la embajada de México en Bolivia y otorgamiento del respectivo salvoconducto del gobierno boliviano, cumpliendo las normas del derecho internacional.

Ahora en México, este personaje, libre de presiones, podrá declarar, si es su deseo, todo lo que sabe de la trama de la cual ella fue parte. Será la caja de Pandora del neofascismo tecnológico en el continente americano.

La esperanza de que los gobernantes denunciados por Beller rectifiquen, como supone la metáfora de la caja de Pandora, ya no será responsabilidad de ella, sino de los pueblos gobernados por los presidentes y expresidentes aludidos por la asilada.

Por: César Verduga Vélez para el ElTiempoAR

Exministro de Gobierno de Ecuador y consultor. Desde México.