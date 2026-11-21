El país andino ha servido como uno de los territorios de prueba para operaciones policiales y militares dentro de ese esquema. La RedpolOEa, una red de cooperación policial en creciente consolidación, es una muestra de ello. El 12 de noviembre llegaron a Bolivia diez policías ecuatorianos para reforzar la Misión de Cooperación Técnica de la OEA, establecida a solicitud del Gobierno boliviano. Juan Pablo Segura, encargado del hemisferio occidental, destacó el liderazgo de Ecuador y su aporte concreto a un esfuerzo multinacional que busca afianzar el orden democrático y constitucional boliviano, fomentar el diálogo y respaldar la estabilidad. La presencia de efectivos extranjeros en territorio boliviano, aunque enmarcada en una misión de cooperación técnica, evidencia la creciente integración del país en los esquemas de seguridad hemisféricos impulsados desde Washington.

Una trayectoria ajena a la carrera diplomática

La próxima embajadora no proviene del servicio exterior. Su formación se concentra en inteligencia militar, contrainsurgencia, política exterior y tecnología. Antes de incorporarse al Gobierno estadounidense, inició su carrera en Meta —antes Facebook—, donde creó y dirigió el Programa Global de Análisis Antiterrorista de Seguridad. También encabezó el Equipo Regional de Inteligencia en la sede central de la compañía en Menlo Park, California. Esa combinación de experiencia en el sector privado tecnológico y en organismos de seguridad le confiere un perfil poco habitual entre los representantes diplomáticos tradicionales.

Su currículum incluye además su paso como analista de inteligencia para el Comando de Guerra Especial Naval de Estados Unidos. Durante seis años se desempeñó como analista antiterrorista en el Departamento de Defensa, periodo en el que fue desplegada tres veces en Afganistán. En sus redes sociales destaca su origen familiar castrense: su padre fue delegado en Irak y Afganistán como uno de los mejores marines. Esa herencia militar, sumada a su experiencia operativa en zonas de conflicto, sugiere que su enfoque de la diplomacia estará marcado por una lógica de seguridad antes que por la negociación política tradicional.

Su exposición mediática llegó en febrero de 2023, cuando apareció en «America Reports», de Fox TV. Allí advirtió sobre una aplicación china que podría amenazar la seguridad estadounidense y calificó a TikTok como perjudicial por la recopilación de datos de ciudadanos de su país. También subrayó la necesidad de contener la influencia tecnológica china, tanto por las amenazas que representa como por el poder que acumula mediante la captación de información. Sus declaraciones en ese programa la colocaron en el centro del debate sobre la soberanía digital y la competencia tecnológica entre Washington y Pekín, un tema que probablemente forme parte de su agenda en Bolivia, donde la presencia de empresas chinas en sectores estratégicos como la minería del litio ha generado preocupación en círculos de seguridad estadounidenses.

De la ruptura de 2008 al nuevo ciclo

Las relaciones bilaterales quedaron fracturadas en septiembre de 2008, cuando Evo Morales expulsó a Philip Goldberg acusándolo de injerencia en asuntos internos. Washington respondió expulsando al embajador boliviano Gustavo Guzmán, y desde entonces ambos países mantuvieron vínculos diplomáticos únicamente a nivel de encargados de negocios. Ese congelamiento se prolongó durante más de una década y media, marcado por la desconfianza mutua y por la orientación política de los gobiernos bolivianos de turno.

El presidente Rodrigo Paz ha cuestionado esa situación. Tras el anuncio de Landau en noviembre de 2025, participó en marzo de 2026 en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en Miami, impulsada por Trump para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad regional. La llegada de Frederik se inserta en ese proceso de acercamiento que entrelaza diplomacia y estrategia de defensa. El cambio de gobierno en Bolivia y la nueva orientación política de La Paz han creado las condiciones para un reencuentro que, sin embargo, no está exento de suspicacias en amplios sectores de la sociedad boliviana, que recuerdan el historial de injerencia estadounidense en la región.

La designación de Frederik rompe con el molde del diplomático tradicional. Su experiencia se concentra en inteligencia, seguridad, tecnología y asesoramiento político, y no se le conocen antecedentes públicos de trabajo diplomático ni de especialización en asuntos bolivianos. Su llegada a La Paz representaría, por tanto, la apuesta por una representante con perfil estratégico y político antes que diplomático de carrera. No se trata de una funcionaria formada en la negociación de tratados o en la gestión consular, sino de una especialista en identificar amenazas y diseñar respuestas.

Para la región, la señal es clara: Estados Unidos no solo busca normalizar los vínculos bilaterales, sino afianzar el Escudo de las Américas en el país andino del centro de Sudamérica, cuya posición geográfica y cuyo papel en las operaciones de seguridad regional lo convierten en una pieza insustituible de la estrategia estadounidense en el hemisferio. La elección de una mujer con su perfil para ocupar la embajada en La Paz no es casual: responde a una doctrina que privilegia la seguridad sobre la diplomacia tradicional y que ve en la tecnología y la inteligencia las herramientas centrales para disputar influencia en una región donde China avanza con paso firme.

Valeria Duarte Galleguillos para DiarioRed