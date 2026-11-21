Shenzhen entierra a la «nación indispensable»
La Cumbre que tuvo lugar en esa ultramoderna megalópolis china es, sin duda alguna, el acontecimiento más importante del año y, probablemente, de la última década. Decretó el abrupto fin de la premisa, tan propagandizada por el pensamiento convencional de la academia y el periodismo, de que Estados Unidos era “la nación indispensable.” Esta expresión quedó plasmada por boca de Madeleine Albright en 1998, siendo en ese entonces Secretaria de Estado de Bill Clinton. Nación imprescindible para mantener el supuesto “orden mundial basado en reglas”, garantía de la paz, la seguridad, la prosperidad y la estabilidad del sistema internacional. La historia fue inclemente con esa premisa y con una de sus implicaciones: la idea de que disuelta la Unión Soviética el siglo veintiuno sería “el nuevo siglo americano”. Pocas veces la realidad desmintió tan rotundamente una idea, y si hacía falta una nueva evidencia la Cumbre tripartita de este jueves se encargó de organizar sus funerales con toda la pompa que la milenaria diplomacia china reserva para tales circunstancias.