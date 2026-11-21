El fin de la era hegemónica y el nacimiento de un orden multipolar

Lo que expresa esa Cumbre es algo que se veía venir desde hace tiempo: el fin de la era hegemónica. La decadencia de Estados Unidos deja un vacío irreparable y no hay, ni habrá, país alguno que pueda llenar esa vacante. Hoy quien fuera el hegemón global desde fines de la Segunda Guerra Mundial ya no está en condiciones de ejercer ese cargo. Mucho menos lo están países como Rusia y China, o la India. La emergencia de un sistema internacional multipolar es un hecho irreversible, cuya gestación ya era visible en medio de los fastos que celebraban “el nuevo siglo americano” a mitad de los noventas. El autor de estas líneas lo argumentó en un artículo publicado en 1994 por la revista Security Dialogue y cuyo título era “¿Hacia una era post-hegemónica? El fin de la Pax Americana”. Allí se advertía que el proceso sería lento y erizado de conflictos, como en todas las previas transiciones hegemónicas, pero con un punto de llegada inescapable: la constitución de un sistema mundial signado por la proliferación de nuevos centros de concentración de poder económico, tecnológico y militar que hacían imposible el retorno al hegemonismo de los viejos tiempos de la irresistible “superpotencia solitaria.” La transición no sería hacia una nueva hegemonía sino hacia un sistema post-hegemónico cuyos primeros pasos ya estamos viendo desde hace un tiempo: los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque falta mucho para que se logre instituir un orden institucional y legal que reemplace al difunto orden de la postguerra, con una ONU secuestrada por el poder de veto de los “cinco grandes” y los organismos económicos de Bretton Woods ejerciendo una dictadura económica mundial. Habrá resistencias y conflictos, tentativas restauradoras por parte de Estados Unidos, mismas que estarán condenadas al fracaso. Pero lo que ha nacido ya está entre nosotros y abre para los países del Sur Global inéditas perspectivas de progreso.