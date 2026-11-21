Mientras que el proyecto fue siempre apoyado por los gobiernos de derecha de Honduras, el gobierno de izquierda de Xiomara Castro decidió, en 2022, cerrar Próspera. El 20 de abril de 2022, el Congreso hondureño derogó la ley que amparaba a la zona económica especial. En respuesta, Próspera presentó una demanda contra el Estado de Honduras por 10.700 millones de dólares, aproximadamente un tercio del PIB del país, por violación de los derechos de inversión y la seguridad jurídica. Posteriormente, en 2025, la Fiscalía General de la República de Honduras informó que el monto inicialmente reclamado se había reducido en 85% en el marco de un procedimiento arbitral judicial. Dado que, en 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley sobre zonas especiales, los fundamentos de la demanda de Próspera quedaron debilitados. Aún no está claro cómo seguirá esto. Porque desde enero de 2026 una derecha muy conservadora ha vuelto a ocupar la Presidencia, lo que condena al fracaso el intento de detener el proyecto Próspera. Aquí también, como en otros países de América Latina, el gobierno de Donald Trump se entrometió en las elecciones brindando un apoyo unilateral al candidato derechista Nasry Asfura. En cuanto a Alemania, en Próspera participa Titus Gebel, fundador de la Free City Foundation y defensor de «ciudades-Estado» de gestión privada que escapan al control democrático.

CryptoCity, Veritas Villages, Praxis y Xcity: los otros experimentos

Los experimentos son variados. CryptoCity, en la isla venezolana de Margarita, es otro proyecto que, desde 2023, se promociona entre empresarios y se encuentra actualmente en fase de construcción. En este caso, la iniciativa proviene de un empresario alemán. Al igual que Próspera, no se trata de una ciudad privada soberana con jurisdicción estatal propia, sino que, mediante un modelo de zona económica especial, dispone de amplias facultades para establecer sus propias normativas. La intervención estadounidense, el 3 de enero de 2026, se interpreta como un impulso positivo que provocará un enorme boom.

CryptoCity es administrada, según su sitio web, de forma descentralizada, autónoma y digital. Cada propietario de un terreno puede participar en la toma de decisiones y en las inversiones. El proyecto se concibe más bien como una comunidad cerrada de empresarios y sus familias. En el caso de CryptoCity, las motivaciones políticas se expresan con claridad: «Estamos firmemente convencidos de que Alemania está en decadencia. Nos negamos a aceptar la lenta expropiación y privación de nuestra capacidad de acción. Dejamos atrás la guerra, los impuestos excesivos, la inseguridad provocada por una migración no cualificada y las políticas verdes». En una mesa redonda celebrada en noviembre de 2025 con empresarios afines, el fundador Tim Stern subrayó: «Mientras te largues de Europa, cualquier país de América Latina es estupendo. Después, búscate una buena esposa y sé feliz».

Por su parte, Veritas Villages se presenta más bien como una red de enclaves independientes y organizados de forma privada, que evoca un inconformismo organizado con enfoque empresarial. «La polarización política y los gobiernos de corte autoritario tienen atenazado al mundo occidental, y un grupo cada vez mayor de personas ilustradas busca liberarse de ello. Veritas Villages ofrece la solución a este dilema», afirma Autris, el holding empresario de Veritas Villages. Estos enclaves aceptan las estructuras de gobernanza del país anfitrión; su objetivo principal es lograr una libertad práctica y la autogestión, en especial en lo que respecta al suministro de energía y agua, así como a las finanzas. La red abarca algunos de los lugares costeros y turísticos más bellos de Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Se planea expandirla a Belice, Honduras, El Salvador, México, Ecuador y a Argentina.

Otros lugares de experimentación, como BitcoinCity (El Salvador), no han pasado de ser un gran anuncio. Proyectos como Praxis (Uruguay) o Xcity (Argentina) buscan aún concretarse y consolidarse. Praxis se concibe a sí misma como una especie de «nación digital»; más allá del espíritu emprendedor, su objetivo es la construcción de una nueva sociedad. El 22 de septiembre de 2026, Praxis anunció la creación de su primera sede física dentro del proyecto de desarrollo urbano +Colonia, situado junto a la ciudad de Colonia del Sacramento, a orillas del Río de la Plata en Uruguay, a poco más de una hora en ferry del área metropolitana de Buenos Aires y a dos horas por carretera de Montevideo, la capital uruguaya. Algunos colaboradores de la Free City Foundation se muestran algo decepcionados, ya que «el estatus de zona administrativa especial, según la legislación uruguaya, dista mucho de la ciudad autogobernada que se prometió en su momento». Dado que, por ahora, la presencia de Praxis en +Colonia no se ha materializado en cuestiones concretas, resta ver hasta qué punto este acuerdo inmobiliario podrá, en 2027, dar lugar a un experimento sociopolítico que opere al margen de las normas del muy presente Estado uruguayo.

Xcity, el ejemplo más reciente, pretende construir una ciudad basada en la inteligencia artificial en el noroeste de Argentina, donde, mediante la inversión correspondiente, también será posible obtener la ciudadanía argentina. El capital inicial para la residencia es de 80.000 dólares estadounidenses, sin un «requisito estricto de permanencia física». Además, según una investigación de Tengo Data, el proyecto busca solicitar al gobierno argentino ciertas atribuciones de autogestión. Hasta ahora, Xcity es una ambiciosa inversión privada –con un empresario chino como actor central– que aprovecha las nuevas regulaciones libertarias impuestas por el presidente Javier Milei. Queda por ver si también se pondrán a prueba nuevas formas de gobernanza privada.

La secesión de las élites y el riesgo para la democracia

Empresarios pioneros del Norte global (incluida China) están estableciendo una base fuera de sus propias sociedades democráticas, que perciben como excesivamente reguladas. Y encuentran un terreno fértil en la debilidad estatal de América Latina. O bien aprovechan, como buenos empresarios, las oportunidades que les brinda la política libertaria, como en el caso argentino.

Las élites están llevando a cabo una secesión. Tecnomillonarios y empresarios que ya no desean formar parte de una comunidad, de un colectivo, impulsan su visión de un mundo regido por la lógica de la rentabilidad dentro de un marco libertario. Mientras Musk ensaya esas visiones en Marte, sus afines más «terrenales» ya están poniendo a prueba modelos de gobernanza privada que buscan separar el poder económico y la autorregulación de los marcos estatales democráticos. Si bien impulsan una democracia condicionada a la membresía, como en las asociaciones o clubes privados, establecen simultáneamente una barrera que limita el acceso a esa participación. Quien queda fuera de esta comunidad exclusiva, aunque se vea afectado por sus decisiones, carece de voz. La cuestión decisiva aquí es si la igualdad política constituye un derecho universal o un privilegio reservado únicamente a los miembros de una comunidad.

Los enclaves en América Latina nos permiten vislumbrar un posible futuro. La desvinculación del poder privado respecto del control democrático –o, al menos, estatal– representa un peligro real, y no una oportunidad para el desarrollo y la prosperidad. Libertarios antidemocráticos utilizan América Latina como laboratorio de pruebas. Mientras seguimos observando consternados el experimento anarcocapitalista en Argentina —o denunciamos con excesiva lentitud la Doctrina Donroe—, proliferan y se consolidan cada vez más enclaves privados. El ritmo se acelera en el «patio trasero» de Estados Unidos, que ha cobrado nueva vida; allí, el futuro se organiza bajo sus propias reglas. Se trata del siguiente paso lógico en el desmantelamiento de los derechos conquistados democráticamente, un proceso impulsado por las políticas libertarias y de extrema derecha: cuando la igualdad política se vincula a la pertenencia a un grupo, la democracia corre el riesgo de dejar de ser un principio universal y convertirse en un acuerdo exclusivo para personas escogidas.

Nota de Svenja Blanke para Nuso

Traducción: Carlos Díaz Rocca