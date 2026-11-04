JD Vance: "La razón por la que perdimos" las elecciones "es la guerra" y no "la participación"

“Una de las personas más inteligentes que conozco en el ámbito político” del ámbito de las encuestas “me dijo ayer que perderíamos por 13 puntos”, reconoció. “Ya me sentía pesimista de cara al martes, pero incluso a mí me sorprendió esto”, admitió. “En sus encuestas, observó que muchos votantes de Trump 2024 estaban enojados y planeaban votar por los demócratas”, relató.

Esa encuestadora les preguntó a esos votantes que habían abandonado al gobierno, qué los haría volver a apoyarlo, y las cuatro respuestas principales, “que representaron casi a la totalidad de las respuestas” fueron:

1) Poner fin a la guerra.

2) Enfocarse en el costo de vida y la inflación.

3) Poner a Estados Unidos primero.

4) Cambiar la relación con Israel.

“Nuestros votantes se hicieron oír, y las cuatro razones anteriores son la razón por la que muchos de ellos votaron por los demócratas”, sentenció. “Esto lo afirma un encuestador que acertó de pleno con los resultados”, resaltó. “Aunque muchos pasaron el lunes atacando” a la periodista conservadora Rachel Campos Duffy “por pedir una resolución diplomática del conflicto, resulta que su consejo político fue acertado”, complementó. “Además, es una gran persona”, acotó entre paréntesis.

Según Vance “en los próximos meses, habrá mucho ‘gaslighting’”, una forma de abuso psicológico y manipulación emocional en la que una persona distorsiona la realidad para hacer que otra dude de su propia memoria, percepción, juicio o cordura.

En los próximos meses “pueden esperar escuchar a un sinfín de políticos del establishment [poder establecido] decir que la solución a nuestros problemas es la amnistía”, adelantó. La amnistía es un reclamo del Partido Demócrata para habilitar a inmigrantes ilegales a vivir en el país. “Estoy abierto a la idea de que debamos cambiar la aplicación de la ley” por ejemplo “enfocándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal”, pero “cualquiera que promueva la amnistía les está mintiendo”, evaluó.

“La razón por la que perdimos es la guerra, y el propio presidente lo dijo anoche”, reiteró.

“Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos 6 años valió la pena, entonces háganlo”, señaló. “Argumentar que fue un costo que valió la pena pagar, estén de acuerdo o no, al menos es honesto”, dijo.

“Todos saben por qué perdimos, y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos a partir de aquí debe empezar por ahí”, explicó. “Sigo teniendo esperanza en nuestro país”, afirmó. “A quienes están enojados y quieren decir ‘te lo dije’, tienen razón, sí nos lo dijeron”, reconoció. “Canalicen esa energía para elegir a republicanos que compartan su visión del mundo”, criticó. “A quienes simplemente están enojados por los resultados, tienen todo el derecho a estarlo, aprovechemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar a nuestro país”, apuntó.

El termómetro judío-sionista

El miércoles 21 de octubre la poderosa organización política pro-Israel AIPAC (Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel), anunció que ya no otorgaría respaldos, ni realizaría contribuciones directas a través de comités de acción política, ni destinaría fondos a candidatos informó la National Public Radio. La organización, que representa a multimillonarios y sionistas de ultraderecha, accedió a estudios que señalaban que su apoyo explícito y directo a candidatos resultaba perjudicial.

En paralelo la organización sionista progresista J street publicó en Instagram este miércoles que lo de anoche “fue una victoria para todos los que creen en la democracia”.

“Las primeras cifras que hemos visto indican que, una vez más, los judíos estadounidenses votaron en un 70 % o más a favor de los demócratas, el tan comentado y llamado “éxodo” de votantes judíos” hacia el Partido Repúblicano “una vez más, no se ha materializado”, apuntaron.

“Una cosa está muy clara: J Street es ahora el centro de gravedad político en materia de Israel y Palestina dentro del Partido Demócrata”, celebraron. “Cuando se reúna el nuevo Congreso, casi dos tercios de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado contarán con el respaldo de J Street”, informaron.

“Estos miembros representan la corriente principal del partido: comprometidos con la seguridad de Israel, con los derechos y la autodeterminación de los palestinos, y con una política estadounidense que promueva ambos”, aseguraron.

¿Y en Israel?

Según informó Deutsche Welle el líder de la oposición israelí Gadi Eisenkot anunció este martes que el bloque de partidos que busca desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, acelerará las negociaciones para formar un Gobierno de emergencia nacional y trabajará para promover cambios legislativos en el Parlamento israelí (Knesset). El bloque opositor suma 48 escaños, frente a los 53 de la coalición de Netanyahu.

“Tenemos dos objetivos: formar un Gobierno de emergencia nacional y avanzar en medidas en la Knesset, incluida la elección de un nuevo presidente, la aprobación de leyes importantes y la derogación de aquellas que amenazan nuestra democracia”, afirmó Eisenkot en un comunicado.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto aseguró que los partidos que integran su bloque están coordinados y que sus equipos negociadores “comenzarán a trabajar cuanto antes” en avanzar estas medidas.

Las dos coaliciones de partidos árabes cuentan con otros 19 diputados, cuyo respaldo podría resultar decisivo para alcanzar la mayoría absoluta de 61 bancas necesaria para formar gobierno y elegir un nuevo primer ministro.