Crisis bancaria en Paraguay: cierre de banco deja a millones de clientes sin dinero

Cierre del banco

"El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad, mediante la correspondiente resolución de su Directorio de fecha 2 de noviembre de 2026, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización", informó la banca matriz en un comunicado.

Según el BCP, la medida busca atender el problema de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, el cierre pone en juego unos U$S 850 millones en fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque los depósitos de hasta 228,3 millones de guaraníes (unos U$S 38.000) por cliente están garantizados.

"El BCP destaca que se trata de un caso puntual, que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo", agrega el comunicado.

Convocan a la calma

En una conferencia de prensa posterior al anuncio, el BCP explicó que la Superintendencia de Bancos designará interventores para verificar la situación patrimonial de la entidad a la fecha de la resolución.

El presidente de esta institución, Carlos Carvallo, llamó a la calma a ahorristas y jubilados y afirmó que la devolución del dinero está garantizada a través del Fondo de Garantía de Depósitos, "a más tardar" en un plazo de 15 días.

Los directivos de la banca matriz confirmaron que ningún servicio de la entidad está activo.

Carvallo anunció además que renunciará al cargo debido a esta crisis, aunque por ahora permanecerá en el puesto para acompañar el proceso.

PARAGUAY: USD 380 MILLONES DE JUBILADOS, ATRAPADOS EN UN BANCO



La intervención de Ueno Bank dejó congelados unos USD 380 millones del Instituto de Previsión Social, además de fondos de otros organismos públicos.



El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, firmó su… pic.twitter.com/TaKEtN3GSK — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) November 3, 2026

Clientes desconcertados

Los clientes de Ueno Bank intentaron ingresar de forma masiva a la aplicación del banco para acceder a su dinero, pero no pudieron ver su saldo, y quienes acudieron a las sucursales se fueron sin respuesta y sin dinero.

Los cajeros automáticos tampoco permiten extraer efectivo.

A su vez, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Corte Suprema de Justicia informó que, a partir de este martes, quedan suspendidos los cobros de tasas a través de Ueno Bank.

La mayor debacle financiera de la historia moderna de Paraguay estalló en mayo de 1995, cuando la quiebra y el posterior cierre de más de la mitad de los bancos del país causaron un devastador efecto dominó que evaporó los ahorros de miles de ciudadanos.

Aquel colapso sistémico, cuyo costo de rescate llegó a representar hasta un 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), arrastró a la economía a una prolongada recesión y forzó un reordenamiento radical de las leyes bancarias paraguayas para blindar el sistema frente a nuevas corridas.

(En base a Sputnik y ABC de Asunción)