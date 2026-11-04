Ciudadano nigeriano fue detenido en la frontera con 9 kg de cocaína

Efectivos de la Jefatura de Policía de Rivera, detuvieron a un ciudadano nigeriano de 45 años, que ingresó al país desde Brasil con 9 kg de cocaína en el marco del Operativo Turqueza VII llevado a cabo en la terminal de ómnibus del departamento de Rivera, para realizar controles de ingreso y egreso de personas al territorio nacional.
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Los funcionarios identificaron al hombre de 45 años, que no había realizado los trámites migratorios correspondientes, tras haber ingresado a Uruguay proveniente de la ciudad de Porto Alegre (Brasil), con destino a Montevideo.
Doble fondo con cocaína
El hombre llevaba un bolso y una mochila. Los policías detectaron que en el bolso había un doble fondo sospechoso.
Al inspeccionar el bolso, encontraron 20 envoltorios de nylon transparente conteniendo en su interior una sustancia que -posteriormente se comprobó- que era cocaína, con un peso total de 9,036 kilogramos.
Asimismo, los efectivos incautaron celulares; $300 y 130 reales.
Tras la intervención del personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) Regional Norte, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia de Rivera.