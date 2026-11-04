Hitos de la victoria demócrata: una hispana, una indígena y una afro serán gobernadoras

"Presenciamos a un electorado que se identifica cada vez más con sus líderes y con los líderes que surgen de las comunidades a las que ahora representan", dijo Shiebler.

"Creo que es parte de la democracia multirracial que funciona como se pretende y no solo como una novedad".

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra en conquistar un puesto de ese calibre en Estados Unidos.

La exalcaldesa de Atlanta derrotó al multimillonario ejecutivo de la salud, Rick Jackson, una victoria que devuelve la gobernación a los demócratas luego de más de dos décadas de control republicano.

Por otro lado, el representante demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos tras ganar la elección en New Hampshire.

Pappas fue electo a la Cámara de Representantes en 2018.

"Nadie debería ser discriminado por ser quién es o por a quién ama", escribió en su portal

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y conquistó la gobernación, la primera mujer indígena estadounidense en alcanzar un ejecutivo regional.

Integrante de la tribu laguna pueblo, fungió como la Secretaria del Interior en la administración del expresidente Joe Biden, en donde también marcó el hito de ser la primera indígena estadounidense en ocupar un cargo de secretaria en el gabinete de Estados Unidos.

Elección histórica

En Míchigan, Abdul El-Sayed está en una apretada contienda contra su rival republicano Mike Rogers.

Si el demócrata se impone, se convertirá en el primer musulmán electo al Senado de Estados Unidos.

El exadministrador médico atrajo multitudes durante la campaña, incluso en áreas conservadoras, con promesas por una salud médica gratuita.

La ola de rechazo a Trump en estas elecciones de medio mandato también incluyó otros hitos en Texas y en California.

Gina Hinojosa desbancó al republicano Greg Abbott, quien buscaba la reelección, y será la primera mujer latina en gobernar el estado fronterizo.

Mientras que en California, Xavier Becerra fue el primer latino en ganar la gobernación del estado de la costa oeste luego de dejar en el camino al republicano Steve Hilton.

De cara al futuro, si el actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, gana la presidencia de la Cámara como se espera en el nuevo Congreso, se convertiría en el primer presidente afroamericano de este cuerpo legislativo en la historia de Estados Unidos.

"Esta fue una elección histórica en la que la gente decidió creer en sí misma y aferrarse de verdad a la esperanza que representa la promesa de este país, rechazando cualquier intento de acallar sus voces", dijo Shiebler.