Comenzó el escrutinio en EEUU y demócratas van ganando en Virginia

Asimismo, las autoridades electorales decidieron extender el horario de votación en Pensilvania y Carolina del Norte por problemas técnicos.

Urnas con problemas

Autoridades del condado de Chester en Pensilvania anunciaron la extensión del horario de votación en 30 minutos en tres recintos tras problemas de configuración de máquinas que retrasaron la apertura de centros electorales al oeste de Filadelfia. La medida autorizada permite que los votantes emitan sus boletas hasta las 8:30 p. m. (hora del este), informa la Associated Press (AP).

En Carolina del Norte, funcionarios electorales extendieron el horario en cinco sitios de votación después de que supervisores de condado reportaran demoras causadas por problemas técnicos con computadoras. La extensión más larga, de 45 minutos, fue concedida en un lugar del condado de Columbus. Dos recintos en el condado de Hertford y uno en cada uno de los condados de Lenoir y Wilson también permanecerán abiertos entre 15 y 30 minutos adicionales.

(En base a BBC Mundo y RT)