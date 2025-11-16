Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta en Chile

El balotaje será el 14 de diciembre.

Saludo de Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, congratuló el domingo a los candidatos presidenciales Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad por Chile (centroizquierda), y José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha), por imponerse en las urnas y pasar a la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

"Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta", afirmó el mandatario en un discurso a la nación, en el que además destacó su satisfacción "por la impecable jornada democrática".

El mandatario instó a ambos candidatos a tener de aquí en más "un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile".

A las 20:30 del domingo, Jara lideraba el conteo de votos con 25,58% de los sufragios, seguida por Kast, con 24,32%, informó el Servicio Electoral con el 52,39% de las mesas escrutadas.

Unos 15,7 millones de personas estaban habilitadas para sufragar el domingo, en las que fueron las primeras elecciones presidenciales obligatorias en la historia del país sudamericano.

