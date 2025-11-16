Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Jeannette Jara | Chile | José Antonio Kast

habrá balotaje

Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta en Chile

Con el 40,36% de las mesas escrutadas, Jara y Kast se perfilan para disputar la segunda vuelta de las elecciones chilenas previstas para el 14 de diciembre.

Jara y Kast al balotaje.

 Sputnik
La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad Por Chile (centroizquierda), y el opositor José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha) se imponen en la primera vuelta de las elecciones con el 26,45 y 24,46% de los votos respectivamente, informó el Servicio Electoral con el 40,36% de las mesas computadas.

En tercer lugar se posicionó Franco Parisi, del Partido de la Gente (centroderecha), con el 18,62%, seguido por Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (ultraderecha), con el 13,92, Evelyn Matthei, de la coalición Chile Grande y Unido (centroderecha) con 13,47 por ciento, los independientes Harold Mayne-Nichols (1,28), Marco Enríquez-Ominami (1,15) y Eduardo Artés (0,65).

Unos 15,7 millones de personas estaban habilitadas para sufragar este domingo, en las que fueron las primeras elecciones presidenciales obligatorias en la historia del país sudamericano.

El balotaje será el 14 de diciembre.

Saludo de Boric

El presidente de Chile, Gabriel Boric, congratuló el domingo a los candidatos presidenciales Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad por Chile (centroizquierda), y José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha), por imponerse en las urnas y pasar a la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

"Felicito a Jeannette Jara y José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta", afirmó el mandatario en un discurso a la nación, en el que además destacó su satisfacción "por la impecable jornada democrática".

El mandatario instó a ambos candidatos a tener de aquí en más "un debate con altura de miras, pensando siempre en lo mejor para Chile".

A las 20:30 del domingo, Jara lideraba el conteo de votos con 25,58% de los sufragios, seguida por Kast, con 24,32%, informó el Servicio Electoral con el 52,39% de las mesas escrutadas.

(Sputnik)

