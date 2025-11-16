La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición oficialista Unidad Por Chile (centroizquierda), y el opositor José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha) se imponen en la primera vuelta de las elecciones con el 26,45 y 24,46% de los votos respectivamente, informó el Servicio Electoral con el 40,36% de las mesas computadas.
habrá balotaje
Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta en Chile
Con el 40,36% de las mesas escrutadas, Jara y Kast se perfilan para disputar la segunda vuelta de las elecciones chilenas previstas para el 14 de diciembre.