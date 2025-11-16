Cualquier país que haga negocios con Moscú estará sujeto a severas sanciones, advirtió el presidente estadounidense, Donald Trump, comentando el proyecto de ley para endurecer las sanciones contra Rusia.
"Los republicanos están presentando una legislación muy dura, que impone sanciones, etc., a cualquier país que haga negocios con Rusia. Podrían incluir a Irán, como saben, yo mismo lo sugerí. Así que cualquier país que haga negocios con Rusia será sancionado severamente", declaró Trump ante la prensa.
A finales de octubre, el líder republicano del Senado, John Thune, declaró que su partido estaba preparado para someter a votación un proyecto de ley que impusiera nuevas sanciones contra Rusia cuando la administración de Trump lo considerara necesario.
Rusia declaró en repetidas ocasiones que superaría la presión de las sanciones que Occidente empezó a imponerle hace unos años y solo sigue intensificando.
Desde Moscú afirman que a Occidente le falta la valentía para reconocer el fracaso de esa política.
Según el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a toda la economía mundial.
