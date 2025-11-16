Hacete socio para acceder a este contenido

Política Carlos Negro |

medidas de seguridad

Carlos Negro dispuso movilizar todos los recursos para dar con responsables del atentado al INR

El atentado fue realizado en la madrugada de este domingo y tuvo como objetivo la dirección administrativa del Instituto Nacional de Reclusión.

Negro quiere dar con los responsables del atentado.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tras el atentado registrado en la madrugada contra la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y las amenazas a su directora, Ana Juanche, el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que dispuso “todos los recursos necesarios” para dar con los responsables y reforzar las medidas de seguridad.

Ante esto, Negro anunció en X que dispuso “todos los recursos necesarios” para dar con los responsables y reforzar las medidas de seguridad. “Seguiremos trabajando de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado dentro y fuera de las cárceles”, afirmó.

La directora del INR ya había sido amenazad por las medidas de control dentro del sistema penitenciario. Desde la Policía se maneja la hipótesis de que el ataque apunta a un intento de amedrentamiento.

Según informó el Ministerio del Interior, el atentado tuvo lugar alrededor de las 2:15, en la esquina de Cerro Largo y Andes. La investigación quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia y otras unidades especializadas.

El mensaje, ingresado al edificio dentro de una piedra, advertía: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.

Condena al atentado

Una vez conocido, el atentado generó la condena política. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó lo ocurrido como “una amenaza cobarde” y sostuvo que “cuando la delincuencia se siente perseguida, responde con violencia”. "Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad. No pasarán", aseguró Cosse.

Por su parte, el intendente capitalino, Mario Bergara, expresó su solidaridad y señaló que “el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país”. "Ana Juanche (directora del INR), sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad", escribió.

“Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, sostuvo Negro, mientras avanzan las pericias en la escena.

"Primero la Fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. Nuestra solidaridad con ella y su familia", publicó en su cuenta de X el senador nacionalista Javier García.

"El narco y el crimen organizado van por la democracia. Discutamos todo, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes", añadió.

