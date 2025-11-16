Carlos Negro dispuso movilizar todos los recursos para dar con responsables del atentado al INR

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1990178658984567085&partner=&hide_thread=false Desde la pasada madrugada, dispuse a la Dirección de la Policía Nacional que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables del ataque a la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación en Montevideo, así como las medidas de seguridad… — Carlos Negro (@CNegro7) November 16, 2025

Según informó el Ministerio del Interior, el atentado tuvo lugar alrededor de las 2:15, en la esquina de Cerro Largo y Andes. La investigación quedó en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Información e Inteligencia y otras unidades especializadas.

El mensaje, ingresado al edificio dentro de una piedra, advertía: “Ojo por ojo. La próxima va pa tu auto con tu familia adentro”.

Condena al atentado

Una vez conocido, el atentado generó la condena política. La vicepresidenta Carolina Cosse calificó lo ocurrido como “una amenaza cobarde” y sostuvo que “cuando la delincuencia se siente perseguida, responde con violencia”. "Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad. No pasarán", aseguró Cosse.

Por su parte, el intendente capitalino, Mario Bergara, expresó su solidaridad y señaló que “el sistema carcelario es uno de los mayores desafíos del país”. "Ana Juanche (directora del INR), sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad", escribió.

“Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, sostuvo Negro, mientras avanzan las pericias en la escena.

"Primero la Fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. Nuestra solidaridad con ella y su familia", publicó en su cuenta de X el senador nacionalista Javier García.

"El narco y el crimen organizado van por la democracia. Discutamos todo, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes", añadió.