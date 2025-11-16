Derrota para Noboa: ecuatorianos rechazan regreso de bases militares de EEUU

En la pregunta del Casillero B, sobre si los ciudadanos están de acuerdo con eliminar aportes e del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, también aventajaba el no, con 57,41%.

En Casillero C, sobre la propuesta de reducir el número de integrantes del parlamento, de 151 a 73), el no recolectaba 52,8%.

Finalmente, en la consulta del Casillero D, sobre iniciar un proceso constituyente, 61,33% se habían expresado en contra.

Oposición de Ecuador satisfecha

Líderes del Movimiento Revolución Ciudadana (izquierda) de Ecuador coincidieron en que los resultados preliminares de la consulta popular y el referendo celebrado el domingo, en los que el no mantiene una ventaja en todas las preguntas, refleja un rechazo general al Gobierno de Daniel Noboa.

"Tendencia irreversible. El pueblo ecuatoriano le dice no al (presidente Daniel) Noboa, a sus mentiras, a su corrupción, a su incapacidad y a su prepotencia", escribió en X el expresidente Rafael Correa (2007-2017), fundador del Movimiento.

Correa sostuvo además que los resultados demuestran que en las elecciones del 13 de abril, en las que triunfó Noboa, hubo un "fraude".

"Es imposible que en siete meses se deteriore tanto: es que nunca ganó", agregó.

En tanto, la excandidata izquierdista Luisa González dijo en una rueda de prensa que desde su partido político se vive con "mucha alegría" los resultados de esta consulta popular.

"(Hemos) defendido nuestro derecho a la naturaleza, laborales, a un seguro social (...) y la soberanía del Ecuador; vemos cómo masivamente el país se ha pronunciado no solamente desde los partidos políticos, sino desde los jóvenes y los adultos mayores. La población hoy le dice no a un Gobierno que quiere hacer del Ecuador la corporación Noboa, hacer y deshacer con nuestros derechos", afirmó.

(Sputnik)