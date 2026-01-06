Justicia de EEUU reconoce que el "Cártel de los Soles" no existe

La reculada de la Justicia de EEUU deja en evidencia a Trump y Rubio

El Departamento de Justicia modificó sustancialmente su acusación contra el mandatario, abandonando la afirmación de que el “Cártel de los Soles” es una organización criminal real y redefiniéndolo como un “sistema clientelar” de corrupción dentro del aparato estatal venezolano.

La nueva versión de la acusación o indictment —presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York— menciona al “Cártel de los Soles” solo dos veces, frente a las 32 referencias de la acusación original de 2020.

Echa por tierra la matriz del Cartel de los Soles que fue tapa en los grandes medios internacionales, que se valieron de supuestas filtraciones provenientes de fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia estadounidenses, particularmente la DEA y la CIA, canalizadas a través de periodistas como Emili Blasco, corresponsal de periódico español ABC en Estados Unidos, y que alimentaron titulares de todas las agencias y multimedios internacionales.

La nueva acusación, en lugar de describirlo como una organización jerárquica dedicada al narcotráfico, lo define como una “cultura de corrupción” integrada altos funcionarios civiles y militares venezolanos, “protegen y promueven el tráfico de drogas”, una definición alejada de un cártel de narcotráfico con la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, justificó un despliegue militar sin antecedentes en el mar Caribe y que se instaló como un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

La corrección de la acusación cobra mayor relevancia porque, en febrero de 2025, el Departamento del Tesoro y luego el Departamento de Estado —bajo la administración Trump— designaron al “Cártel de los Soles” como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), una medida que carece de sustento en los informes técnicos de la propia Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea, ninguno de los cuales menciona al grupo en sus evaluaciones anuales sobre tráfico de drogas.

La DEA, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025, detalla con precisión las rutas del narcotráfico en las Américas, pero no incluye a Venezuela como país de tránsito principal ni menciona al “Cártel de los Soles” en ningún apartado. Lo mismo ocurre en los informes de la ONU y del Observatorio Europeo de las Drogas.

Aun así, funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido públicamente en tratar al “Cártel de los Soles” como una organización real. En una entrevista el 5 de enero en Meet the Press, Rubio afirmó que “su líder, el líder de ese cártel, se encuentra ahora bajo custodia estadounidense”, refiriéndose a Maduro.

El Cártel de los Soles fue un invento de la CIA

El mercenario estadounidense y exmiembro de las fuerzas especiales, Jordan Goudreau, conocido por dirigir la incursión armada frustrada de 2020 contra el Gobierno venezolano, denominada "Operación Gedeón", aseguró que el llamado "Cártel de los Soles" fue una estructura creada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mucho antes de la llegada del presidente Hugo Chávez Frías al poder.

GT5dKQbXAAAwnzX

En octubre de este año, Goudreau ofreció una contundente revelación durante una entrevista con el periodista Max Blumenthal para el medio The Grayzone, en la que expuso los orígenes de la narrativa de guerra de la Administración Trump contra Venezuela, y los verdaderos creadores de la fábula del Cártel de los Soles, con la que pretenden promover invasiones en la región.

“Ya en los años 90, el Cártel de los Soles fue creado por la CIA. Esto no es ningún secreto, quiero decir, esta es la verdad”, declaró Goudreau. Asimismo, añadió que esta misma estructura es la que ahora se utiliza para acusar al presidente Nicolás Maduro, a pesar de que «puede que en realidad ya no exista».

Al ser consultado para confirmar si la CIA fue la creadora de dicha organización, el mercenario respondió enfáticamente: “Oh, absolutamente. Eso no es nuevo”.

Goudreau fundamentó su afirmación citando a una alta fuente de la inteligencia de su país. “Según lo que el exjefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) le dijo a Mike Wallace, este envío de drogas llegó aquí gracias a lo que él llamó tráfico de drogas por parte de la CIA en asociación con la Guardia Nacional de Venezuela”, detalló.

El ex boina verde también desmitificó el nombre de la supuesta organización, calificándolo como “casi una broma” entre los círculos de inteligencia. “Ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme con un sol y supongo que la DEA o quien fuera los llamó así por eso”, explicó.

No obstante, Goudreau insistió en el punto central de su revelación: “La facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada”.