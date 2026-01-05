Maduro se declaró "inocente" y aseguró ser un "prisionero de guerra"

Previamente, Maduro, quien fue llevado a la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta negra y con unos auriculares supuestamente para la traducción simultánea, manifestó ante el juez: "Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas".

Tras la intervención del mandatario, su esposa, Cilia Flores, procedió de la misma manera y se declaró ante el magistrado: "No culpable, completamente inocente".

Durante la audiencia, Hellerstein informó a Maduro y a Flores de su derecho a informar al consulado venezolano de sus arrestos. Ambos estuvieron de acuerdo con que les gustaría realizar una visita consular.

"Secuestro militar" y "lesiones importantes" a la primera dama

El Dr. Pollack calificó la detención de Maduro como un "secuestro militar". El abogado del mandatario adelantó a la prensa que no está buscando la liberación bajo fianza en este momento, "pero podría hacerlo más adelante".

Entretanto, Mark Donnelly, representante de Flores, denunció que la esposa del mandatario sufrió "lesiones importantes" durante el "secuestro", incluyendo hematomas graves en las costillas; por lo que pidió que se le proporcionaran radiografías y una evaluación física.

Las acusaciones contra Maduro y Flores

Maduro y Flores enfrentan esta primera audiencia ante la justicia de EEUU después de haber sido secuestrados el sábado pasado en Caracas.

El Gobierno de EEUU acusa al mandatario de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametrallados y dispositivos destructivos y conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales.

Por último, el presidente y la primera dama de Venezuela enfrentan cargos de colaboración con organizaciones criminales calificadas como "terroristas" en EEUU, entre ellas cárteles mexicanos. Estos y el resto de los delitos tienen penas que van de 20 años a cadena perpetua.