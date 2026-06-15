Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez a más de 18.800 votos con el 98,59% escrutado

En medio de la tensión, Fujimori rechazó la propuesta de Sánchez de solicitar conjuntamente un recuento de votos. El izquierdista denunció presuntas irregularidades en el conteo, especialmente en Lima y en la votación exterior, y su partido ha pedido anular varias mesas. Fujimori, en cambio, defendió la legalidad del proceso y recordó que solo las actas observadas por la ODIRE (dependiente de la ONPE) pueden ser sometidas a reconteo, según la ley electoral.