La candidata derechista Keiko Fujimori se distancia aún más de su contrincante izquierdista, Roberto Sánchez, en el ajustado balotaje presidencial de Perú. Con el 98,59 % de las actas procesadas, la hija del expresidente Alberto Fujimori suma 18.832 votos de diferencia, según el último reporte oficial de la ONPE.
Persevera y triunfarás
Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez a más de 18.800 votos con el 98,59% escrutado
En una elección reñida Keiko Fujimori, candidata de derecha a la presidencia en múltiples ocasiones podría imponerse por 20 mil votos frente al candidato de izquierda.