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Mundo izquierdista |

Persevera y triunfarás

Keiko Fujimori amplía su ventaja sobre Roberto Sánchez a más de 18.800 votos con el 98,59% escrutado

En una elección reñida Keiko Fujimori, candidata de derecha a la presidencia en múltiples ocasiones podría imponerse por 20 mil votos frente al candidato de izquierda.

En una elección reñida Keiko Fujimori, candidata de derecha a la presidencia en múltiples ocasiones podría imponerse por 20 mil votos frente al candidato de izquierda.&nbsp;

En una elección reñida Keiko Fujimori, candidata de derecha a la presidencia en múltiples ocasiones podría imponerse por 20 mil votos frente al candidato de izquierda. 
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La candidata derechista Keiko Fujimori se distancia aún más de su contrincante izquierdista, Roberto Sánchez, en el ajustado balotaje presidencial de Perú. Con el 98,59 % de las actas procesadas, la hija del expresidente Alberto Fujimori suma 18.832 votos de diferencia, según el último reporte oficial de la ONPE.

Fujimori alcanza el 50,052 % de los sufragios (9.074.951 votos), mientras que Sánchez obtiene el 49,948 % (9.056.119 votos). La ONPE concluyó el conteo de todas las actas pendientes, pero aún quedan 1.308 actas observadas o impugnadas que deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), un proceso que podría extenderse días o semanas.

Centro de Perú decisivo

De esas actas, 1.211 corresponden a mesas dentro de Perú, donde actualmente Sánchez lidera con un 50,16 % frente al 49,93 % de Fujimori. Sin embargo, la candidata derechista se ha visto favorecida por el voto de los peruanos en el extranjero.

En medio de la tensión, Fujimori rechazó la propuesta de Sánchez de solicitar conjuntamente un recuento de votos. El izquierdista denunció presuntas irregularidades en el conteo, especialmente en Lima y en la votación exterior, y su partido ha pedido anular varias mesas. Fujimori, en cambio, defendió la legalidad del proceso y recordó que solo las actas observadas por la ODIRE (dependiente de la ONPE) pueden ser sometidas a reconteo, según la ley electoral.

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