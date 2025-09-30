La Autoridad Palestina acepta la propuesta de Trump sobre Gaza, según informes de prensa

De acuerdo con el medio, la Autoridad Palestina reiteró su compromiso de trabajar con EEUU y sus socios para alcanzar un acuerdo integral que incluya "allanar el camino hacia una paz justa, basada en una solución de dos Estados".
Naciones como Turquía, Pakistán y Arabia Saudita también saludaron la propuesta de Trump para poner fin al conflicto en el enclave palestino.
Los países expresaron su disposición a cooperar con Washington y las partes involucradas en el conflicto, con el fin de alcanzar un entendimiento que permita un alto el fuego en Gaza.
Previamente, el presidente estadounidense dio a conocer la estrategia de 20 puntos para el enclave palestino, donde se propone la reconstrucción de la zona, la entrada de ayuda humanitaria y el impulso a la economía local.
De acuerdo con Trump, si Israel y Hamás aceptan esta propuesta de acuerdo, el conflicto cesaría inmediatamente.
Fuente: Sputnik