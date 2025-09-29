Este lunes 29 de setiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. En el centro del encuentro, según sus propios anuncios, está un “plan posguerra” que promete poner fin al asedio israelí sobre Gaza. Sin embargo, la propuesta ha surgido sin consultas a Hamás ni a representantes palestinos y llega en medio de acusaciones internacionales de genocidio contra Israel.
Sin garantías
Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: un plan posguerra que llega mientras Gaza arde
Mientras la ofensiva israelí deja más de 66.000 palestinos muertos, Trump y Netanyahu se reúnen para presentar un acuerdo que, de concretarse, podría redefinir el conflicto en la Franja, pero deja fuera la voz de los afectados.