Pese a la ausencia de actos oficiales, Chile recordó el golpe de 1973 y homenajeó a Allende

Kast reivindica a Pinochet

Históricamente, Kast ha reivindicado distintos aspectos del régimen de Pinochet (1973-1990) y ha defendido públicamente su gestión en reiteradas oportunidades.

En 1988, cuando era dirigente estudiantil, participó en la campaña del "Sí", opción que buscaba mediante un plebiscito prolongar la permanencia del dictador en el poder por otros ocho años, mientras que en las últimas décadas ha dicho cosas como "se hicieron (durante la dictadura) muchas cosas positivas que yo digo con orgullo, reconozco como buenas" o "si estuviera vivo Pinochet, claramente votaría por mí".

Sin embargo, desde que asumió la Presidencia en marzo pasado, Kast ha evitado realizar gestos significativos relacionados con la dictadura y tampoco ha accedido hasta ahora a las múltiples peticiones de indulto provenientes de sectores que defienden a los exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en la prisión especial Punta Peuco, pese a que anteriormente sostuvo que "nadie merece morir en la cárcel".

Kast no se refirió directamente a la ausencia de una ceremonia oficial, pero su ministro vocero, Claudio Alvarado, afirmó en conferencia de prensa que el 11 de setiembre "es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades, y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones".

"En nuestro Gobierno estamos preocupados y trabajando día a día en las prioridades de las personas y estamos pensando cómo ese trabajo contribuye a construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no nos lleven a los extremos del pasado", agregó Alvarado.

Actos y protestas

Líderes, parlamentarios y los principales dirigentes de los partidos de izquierda se dieron cita durante la mañana en el mausoleo de Allende, en el Cementerio General de Santiago, ceremonia a la que también acudieron familiares del exmandatario, entre ellos su hija, la exsenadora Isabel Allende, y su nieta, la exministra de Defensa Maya Fernández.

Uno de los líderes que tomó la palabra fue el expresidente Gabriel Boric (2022-2026), quien desde que dejó el Gobierno en marzo pasado ha mantenido un perfil relativamente alejado de la primera línea política.

Durante su intervención, cuestionó la decisión de Kast de no realizar ceremonias oficiales y criticó las posturas negacionistas respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

"No necesitamos ceremonias oficiales para recordar. La historia de Chile no se borra, está en nuestros corazones, y de nuestros corazones, calientes, ardientes, va a seguir transmitiéndose siempre de generación en generación. Lo que quiero decir, con duelo y con esperanza, es que en esa historia, aunque haya quienes pretendan negarla, siempre, siempre va a haber lecciones que sacar para poder actuar en el presente", agregó.

También durante la mañana, decenas de personas se congregaron en el Paseo Bulnes, frente a La Moneda, para presenciar la "Cueca Sola", un acto simbólico de memoria surgido durante la dictadura, en la que familiares de detenidos desaparecidos bailan sin pareja la danza tradicional chilena para representar la ausencia de sus seres queridos.

Por su parte, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago programó una jornada completa de actividades, entre ellas una liturgia ecuménica en su explanada, visitas guiadas, la presentación "Poesía y prisión" y la obra de teatro "Oleaje".

En distintos sitios de memoria vinculados a las violaciones a los derechos humanos también se programaron actividades, entre ellas una feria de memoria y derechos humanos en la casona Londres 38, un acto solemne en el memorial Cerro Chena y una "velatón" (vigilia con velas) nocturna en el Monumento Mujeres Víctimas de la Represión Política, en el centro de Santiago.

También en el exterior

Fuera del país también fueron convocadas conmemoraciones, como "Septiembre se viste de Chile", en la plaza Salvador Allende de Barcelona; una actividad de la comunidad chilena en el Barrio Allende de Berlín; el acto "Memoria y resistencia", en Bruselas; y una ceremonia encabezada por el alcalde socialista Luc Carvounas en la plaza Salvador Allende de Alfortville, Francia.

Aunque las principales organizaciones de derechos humanos concentraron sus convocatorias en actos conmemorativos, durante la jornada también fueron anunciadas manifestaciones de colectivos antifascistas y otras agrupaciones.

Ante la posibilidad de disturbios, el Gobierno ejecutó un plan de contingencia y seguridad, enfocado principalmente en 13 comunas o sectores considerados de alto riesgo, entre ellos, Villa Francia en la zona poniente de la capital, y Villa Portales, en el centro de Santiago.

El ministerio de Seguridad Pública destinó 4.224 efectivos de Carabineros (policía militarizada) a los servicios de seguridad para esta jornada, y además, coordinó un plan que contempla la participación de la Policía de Investigaciones (PDI, policía civil), Gendarmería y Carabineros, aunque no se dieron detalles de este.

(Sputnik)