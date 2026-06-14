Medios persas dan a conocer detalles del memorando: se levantarán sanciones y devolverá activos

Además, Washington descongelará U$S 24.000 millones en activos iraníes en el extranjero, según la publicación, y la mitad de este monto debe ser entregada a Teherán antes del inicio de las negociaciones, que tendrán lugar en los 60 días posteriores a la firma del memorando.

"EEUU y sus aliados se comprometen a destinar al menos 300.000 millones de dólares en proyectos de reconstrucción de Irán", agregó el medio.

El país norteamericano tampoco interferirá en los asuntos internos de la nación persa y a respetará su soberanía, prosiguió.

Irán sin armas nucleares

A su vez, Irán reafirma su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y confirma que no tiene intención de fabricar armas nucleares, señala el artículo de la agencia.

"Los debates sobre el programa de misiles iraní y sobre el apoyo a los grupos de resistencia han sido eliminados por completo de la agenda", añade la publicación sin precisar de qué fuerzas de resistencia se trata.

El acuerdo definitivo entre Irán y EEUU será aprobado mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó Mehr.

Ataques en febrero

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra el Estado hebreo y bases del Pentágono en varios países del Golfo.

El estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio global de hidrocarburos y fertilizantes, quedó bloqueado en medio de estas hostilidades.

El 7 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación seguía inestable.

Sin embargo, Irán y EEUU continuaron las negociaciones con la mediación de Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz.

El 12 de junio, varias agencias iraníes publicaron los puntos de un supuesto proyecto de memorando entre Irán y EEUU para la finalización del conflicto.

(Sputnik)