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Mundo Irán | EEUU | región

Alta tensión mundial

Si EEUU "cruza las líneas rojas", la respuesta iraní "irá más allá de la región", advirtió el CGRI

Irán advirtió que atacará infraestructura de EEUU y sus socios del golfo. Quedarían "privados del petróleo y del gas de la región durante años".

Irán advirtió a EEUU por nuevas amenazas de Trump.

Irán advirtió a EEUU por nuevas amenazas de Trump.
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras las nuevas amenazas de Donald Trump, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió al Ejército de Estados Unidos (EEUU) que no cruce "las líneas rojas" en la guerra que iniciaron junto a Israel, ya que caso contrario, su "respuesta irá más allá de la región".

Según consignó la agencia Fars, Irán anunció que de cruzar esa línea roja, apuntaría sus misiles contra la infraestructura de EEUU y de sus socios de tal modo que estos quedarían "privados del petróleo y del gas de la región durante años".

Misil iraní

Ultimátum de EEUU

Estas declaraciones de las fuerzas iraníes se publicaron horas antes de que expire este martes por la noche (20 hs. del este de EEUU) el ultimátum que el presidente de EEUU lanzó previamente a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, Axios reportó que Trump podría aplazar el ataque contra la infraestructura iraní, particularmente puentes y plantas eléctricas, si percibe señales reales de un acuerdo en el horizonte.

FUENTE: RT en Español

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