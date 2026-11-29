Más de 38,6 millones de ciudadanos están habilitados para participar este domingo en las elecciones generales de España, en una jornada que comenzó a las 9.00 (hora peninsular) con la apertura de los colegios electorales y largas filas de votantes en distintos puntos del país.
SE DEFINE NUEVO ESCENARIO POLÍTICO
España celebra elecciones generales con más de 38 millones de ciudadanos convocados a las urnas
Los principales candidatos ya emitieron su voto en una jornada que comenzó con largas filas en los centros electorales. Las mesas permanecerán abiertas hasta las 20.00 y el primer avance de resultados se espera para las 22.30.