Por su parte, el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, votó a las 10.35 y exhortó a los ciudadanos a participar «sin miedo», pero «con memoria».

El líder de Vox, Santiago Abascal, también llamó a una participación masiva y pidió especialmente a quienes suelen abstenerse que concurran a los centros de votación.

La candidata de Podemos, Irene Montero, sufragó sobre las 10.55 en Galapagar, al noroeste de la Comunidad de Madrid. En declaraciones posteriores, recordó que «el voto es un derecho conquistado con muchísimo esfuerzo».

Desde Barcelona, Ada Colau, candidata del Frente Amplio, puso el foco en la participación femenina y sostuvo que «las mujeres no van a estar calladas».

La jornada electoral continuará durante todo el día, con la expectativa puesta en los primeros datos oficiales que permitirán conocer la orientación del resultado y el nuevo escenario político español.