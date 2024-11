La guerra no es con Israel, es con EEUU

Israel

Empecemos con Israel, que es, posiblemente, la mentira mejor construida en los últimos ochenta años. Señalemos, como punto de partida, que Israel es lo que en Derecho Internacional se conoce como Estados exiguos. No es un término peyorativo, sino una categorización determinada por el tamaño geográfico de un país. Israel tiene 26.000 kilómetros cuadrados de extensión, una superficie un poco mayor que la de El Salvador (21.000 km2) y similar a la de Macedonia del Norte (25.713 km2). Bután casi le dobla en tamaño (45.000 km2). Nadie considera, en el continente americano, a El Salvador como potencia mundial y, realmente, un salvadoreño se reiría si alguien comentara que lo es. Igual ocurre con Macedonia del Norte, que tiene tanto peso en Europa como un garbanzo en un plantío de caña. Del bello Bután sabemos que mide, no su PIB, sino el Índice de Felicidad per cápita de sus habitantes y poco más.