La que faltaba: Trump quiere a Infantino como secretario general de la ONU

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para sustituir al portugués António Guterres, quien dejará el cargo a finales de diciembre. Para asegurar el puesto, Infantino necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros —donde los cinco permanentes tienen poder de veto—, seguido de la confirmación de la Asamblea General.

La nota del New York Post no precisa si Infantino tiene interés en el cargo ni hasta qué punto Trump ha hablado el tema directamente con él.

Trump confía

De acuerdo con el Post, Trump considera que ninguno de los aspirantes actuales tiene suficiente peso internacional y cree que Infantino podría convertirse en un candidato competitivo.

Entre los nombres que aparecen como posibles contendientes figuran la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi.

No está claro si Infantino desea encabezar las Naciones Unidas ni si Trump ha hablado de ello con el jefe del organismo rector del fútbol mundial, agrega la nota.

El segundo mandato del actual secretario general de la ONU, António Guterres, concluye el 31 de diciembre.

(Redacción en base a Sputnik)