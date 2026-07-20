Escalada entre EEUU e Irán, al borde de una guerra regional

Armada de Irán lanzó operación de 3 fases contra fuerzas de EEUU en el Golfo

En respuesta a los ataques de EEUU, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó haber ejecutado una operación coordinada en tres etapas contra instalaciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses en la región del golfo Pérsico, provocando daños en varios puntos estratégicos.

Según el comunicado de la CGRI, la primera fase tuvo como objetivo hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir (Baréin), donde las instalaciones habrían sido destruidas.

La segunda etapa se habría dirigido contra hangares de preparación de embarcaciones de la Fuerza de Tarea 59 en el puerto de Salman, también en Baréin, causando daños a las estructuras y a varios buques.

Finalmente, Irán aseguró haber atacado instalaciones utilizadas para albergar, equipar y apoyar a fuerzas especiales navales estadounidenses en el campamento Arifjan, en Kuwait, que habrían quedado completamente destruidas.