Escalada entre EEUU e Irán, al borde de una guerra regional

Estados Unidos (EEUU) lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán este lunes 20 de julio, según comunicó el Mando Central de ese país (CENTCOM), con el objetivo de mermar "todavía más" las "capacidades militares" de la nación persa. Al respecto, medios iraníes reportaron una explosión en la ciudad de Sirik, al sur del país.
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"Hoy a las 4 p. m. (hora del este), las fuerzas estadounidenses iniciaron una nueva ronda de ataques contra Irán por orden del comandante en jefe. Estos ataques tienen como objetivo debilitar todavía más las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz", dice el comunicado del CENTCOM publicado en X.
Además, esta jornada, el presidente de EEUU, Donald Trump, prometió nuevas represalias contra la República Islámica de Irán. "Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará muchas veces por ello", afirmó el mandatario en un mensaje que, dijo, ya había sido transmitido al secretario de Guerra, Peter Hegseth, y otros altos mandos militares del Pentágono.
Armada de Irán lanzó operación de 3 fases contra fuerzas de EEUU en el Golfo
En respuesta a los ataques de EEUU, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó haber ejecutado una operación coordinada en tres etapas contra instalaciones vinculadas a las fuerzas estadounidenses en la región del golfo Pérsico, provocando daños en varios puntos estratégicos.
Según el comunicado de la CGRI, la primera fase tuvo como objetivo hangares de mantenimiento y reparación de drones utilizados por unidades estadounidenses en la base aérea de Al-Sakhir (Baréin), donde las instalaciones habrían sido destruidas.
La segunda etapa se habría dirigido contra hangares de preparación de embarcaciones de la Fuerza de Tarea 59 en el puerto de Salman, también en Baréin, causando daños a las estructuras y a varios buques.
Finalmente, Irán aseguró haber atacado instalaciones utilizadas para albergar, equipar y apoyar a fuerzas especiales navales estadounidenses en el campamento Arifjan, en Kuwait, que habrían quedado completamente destruidas.
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