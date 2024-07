Lágrimas, pedido de perdón y desconcierto: continúa el juicio por el atentado a CFK

"Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner, nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto", señaló después de insistir en que nunca ha tenido ni siquiera un arma.

¿Fueron “chistes”?

Los "chistes" a los que se refiere Carrizo son los mensajes encontrados en su celular en los que les aseguró a otras personas que formaba parte de una organización que quería matar a Fernández de Kirchner.

"Era una joda, nunca me lo tomé en serio. A mi prima, que también era kirchnerista, le mandé, era para caerle mal y hacer que ella explotara. Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso", dijo.

Hipótesis

El proceso comenzó el pasado miércoles, con la extensa declaración de Fernando Sabag Montiel, quien es el principal acusado porque gatilló directo al rostro de Fernández de Kirchner.

Ese día, reconoció que odiaba a la expresidenta por "corrupta" y por eso la quiso matar.

La hipótesis de la fiscalía es que Uliarte, exnovia de Sabag Montiel, lo ayudó a planificar y cometer el atentado; y que Carrizo, un hombre que los había contratado como vendedores ambulantes, sabía de sus intenciones contra la exvicepresidenta y los instigó.

¿Carrizo “nunca supo”?

Sin embargo, Carrizo afirmó que él nunca supo previamente sobre el atentado y que, cuando Uliarte le contó cómo lo había planeado con Sabag Montiel, se enojó porque le mintieron y lo terminaron involucrando sólo porque trabajaban con él vendiendo algodones de azúcar en las calles.

Un rato antes, Uliarte había manifestado su disposición para declarar y respondió algunas preguntas sobre su edad, estudios y trabajo. Al momento del crimen, afirmó, vivía con Sabag Montiel, a quien definió como un "convicto y manipulador".

Luego comenzó a responder de manera confusa, lo que desconcertó a quienes estaban presentes en el tribunal, por lo que la jueza Sabrina Namer le explicó cómo era el procedimiento y, entre balbuceos, la joven afirmó que se sentía mal y suspendió su declaración.

Y sigue

Las declaraciones de los tres acusados fueron transmitidas en el canal del Poder Judicial, pero el resto de las audiencias serán privadas hasta que comiencen los alegatos, lo que se prevé ocurrirá por lo menos dentro de seis meses.

Vía RT