Leona que mató a joven de 19 años en zoológico no será sacrificada

La administración confirmó que la leona, que el domingo atacó y mató a un joven que invadió deliberadamente su recinto, no será sacrificada. Las autoridades del zoológico enfatizaron que “nunca estuvo sobre la mesa” y que el animal permanece bajo observación tras haber atravesado un episodio de “alto estrés”, pero sin presentar conductas agresivas fuera del contexto del ataque.
Detalles del ataque
El hecho ocurrió cuando Gerson de Melo Machado, de 19 años, conocido como “Vaqueirinho”, escaló una pared de seis metros, superó las rejas de seguridad y se introdujo en el área de los felinos. Videos que circularon en redes sociales muestran al joven dentro del recinto segundos antes de ser atacado. Las brigadas del parque trataron de detenerlo pero no lograron impedir la invasión. Tras el ataque, el parque fue cerrado inmediatamente para retirar el cuerpo y activar los protocolos de seguridad.
Leona "en shock"
Leona, según veterinarios y tratadores, estaba “en estado de shock”, pero respondió a los comandos establecidos en sus entrenamientos anuales. Gracias a ese condicionamiento, el equipo consiguió conducirla nuevamente a su alojamiento sin usar armas de fuego ni tranquilizantes. “El protocolo establece exactamente lo que estamos haciendo: monitoreo, evaluación comportamental y cuidados especializados”, informó el parque.
Un evento imprevisible
La muerte del joven generó cuestionamientos sobre la atención estatal en salud mental; la consejera tutelar que seguía su caso sostuvo que Machado presentaba trastornos evidentes y que no recibió el tratamiento adecuado. El Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba anunció que abrirá una comisión técnica para revisar la estructura, los protocolos de seguridad y el manejo del parque, que permanecerá cerrado hasta nuevas evaluaciones.
Mientras avanzan las investigaciones, la dirección de la Bica insiste en que el recinto de Leona “cumple todas las normas técnicas” y que el episodio fue “absolutamente imprevisible”. La prioridad ahora, aseguran, es resguardar el bienestar del animal y garantizar que pueda retomar su rutina con normalidad.