Hacia un mercado nacional unificado durante el período del XV Plan Quinquenal de China

En la mayoría de los casos, cuando los mercados operan en espacios suficientemente amplios y tienden hacia el equilibrio, los precios determinados por la oferta y la demanda tienden a alinearse con el valor determinado por el tiempo medio de trabajo social reflejado en la producción. Estas ideas son complementarias, no contradictorias, y muestran cómo el mecanismo de mercado es compatible con —y constitutivo de— la economía socialista de mercado con características chinas.

La importancia práctica de la “unificación nacional”

El término “unificado a nivel nacional” tiene un significado práctico concreto. Hacer hincapié en esta idea reconoce que, en algunos sectores y regiones, el mercado se ha fragmentado históricamente en enclaves locales. Dicha fragmentación suele manifestarse en segmentación regional y prácticas excluyentes.

Dos grupos principales han contribuido a estos resultados. Uno es el de las empresas con dominio regional, que disfrutan de posiciones ventajosas dentro de sus localidades. El otro es el de las acciones gubernamentales locales que tienden a favorecer a las empresas domésticas. Las razones son comprensibles: mantener ingresos fiscales locales, respaldar a empresas propias para que compitan a nivel nacional y proteger el empleo y la estabilidad social.

Sin embargo, cuando estas motivaciones derivan en sesgos locales persistentes, las consecuencias son claras: duplicación de industrias similares entre provincias, asignación ineficiente de recursos y retraso en la salida de productores no competitivos. Pasar de muchos mercados pequeños, protegidos y fragmentados a un mercado nacional unificado fortalece las señales de precios, mejora la asignación de factores y eleva la eficiencia económica general.

Además, un mercado unificado reduce significativamente el espacio para la búsqueda de rentas. En mercados segmentados, persisten incentivos para obtener retornos extraordinarios mediante medios no productivos: preferencias administrativas, trato discriminatorio u otros mecanismos que desvían la atención de mejorar productos y servicios. Aunque la supervisión puede abordar los síntomas, el remedio de fondo reside en el diseño institucional.

Cambiar los incentivos y fortalecer la competencia

Un mercado verdaderamente unificado transforma la estructura de incentivos: reduce las condiciones que permiten la existencia de rentas locales. A escala nacional, la capacidad de mantener privilegios localizados es limitada, lo que desplaza el equilibrio hacia una competencia auténtica basada en capacidades empresariales, no en protecciones artificiales.

Un mercado nacional unificado ofrece ventajas significativas para las instituciones extranjeras que desean operar en China. Aunque la relación entre integración nacional y participación extranjera pueda parecer indirecta, en la práctica los actores extranjeros deben navegar tanto la competencia con empresas nacionales como la interacción con múltiples niveles gubernamentales. Sin un mercado unificado, incluso una institución extranjera que ya opere a nivel nacional necesitaría sortear normativas locales una por una, un proceso costoso y complejo.

Esto se manifiesta especialmente cuando las instituciones intentan expandirse más allá de los grandes centros urbanos. Por ejemplo, las instituciones financieras extranjeras tienen una fuerte presencia en Beijing, Shanghái o Shenzhen, pero muchas ciudades de segundo y tercer nivel también poseen un gran potencial de mercado. En estos espacios, las instituciones locales a menudo mantienen un fuerte dominio, lo cual puede crear barreras de entrada. Un mercado unificado reduce estas asimetrías, permitiendo que los participantes extranjeros accedan a un mercado más amplio de manera más eficiente.

Integración, especialización y apertura

Un mercado unificado no niega el valor de las ventajas locales. Las fortalezas regionales siguen siendo legítimas y pueden coexistir con la participación extranjera. De hecho, la presencia de instituciones foráneas puede aportar capacidades complementarias que incrementen la competitividad general. Al fomentar que actores domésticos y extranjeros compitan en igualdad de condiciones, un mercado unificado contribuye a mejorar los resultados para un mayor número de participantes.

Desde una perspectiva más profunda, la construcción de un mercado unificado no es un juego de suma cero. Una mayor integración amplía la demanda, impulsa la especialización y agranda el “pastel” económico. Aunque algunos privilegios establecidos inevitablemente disminuirán —un ajuste necesario y constructivo—, el resultado será un mercado más dinámico y abierto.

En un contexto global incierto, avanzar hacia un mercado nacional unificado mejora la eficiencia en la asignación de recursos y refuerza la competitividad interna. Al mismo tiempo, un mercado más integrado y transparente ofrece a los actores extranjeros un entorno predecible y accesible, permitiéndoles participar más plenamente y fomentando la competencia saludable entre regiones. Esta alineación entre eficiencia, apertura y competencia bajo el XV Plan Quinquenal está diseñada para fortalecer la resiliencia de la economía china.

Lin G. es comentarista económico de CGTN.