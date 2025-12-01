Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Escuelas de Verano | inscripciones | ANEP

temporada escolar

Escuelas de Verano: abrieron inscripciones y así funciona el programa 2026

Las inscripciones para las Escuelas de Verano ya están habilitadas en la plataforma Gurí Familia y podrán completarse hasta el 12 de diciembre

Escuelas de Verano.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Este 1.º de diciembre comenzó el período de inscripciones para las Escuelas de Verano, que permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre. El trámite debe realizarse a través de la plataforma Gurí Familia y está dirigido a niñas y niños que cursan en centros educativos públicos, quienes podrán anotarse para asistir a una de las escuelas designadas como sede del programa.

Funcionamiento de las Escuelas de Verano

Según informó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en su página web, la edición 2026 se desarrollará entre el 8 de enero y el 5 de febrero, con una participación estimada de más de 10.000 estudiantes.

El programa Escuelas de Verano contempla actividades recreativas, salidas didácticas y talleres con un enfoque lúdico y pedagógico, además de alimentación durante la jornada.

El horario general será de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30, en todo el país. En Maldonado, en cambio, el funcionamiento se extenderá hasta las 17:00. Cada centro que actúe como sede presentará un proyecto específico para aplicar durante la temporada.

Las escuelas donde operará el programa pueden consultarse en el siguiente enlace.

