Escuelas de Verano: abrieron inscripciones y así funciona el programa 2026

Este 1.º de diciembre comenzó el período de inscripciones para las Escuelas de Verano, que permanecerá abierto hasta el 12 de diciembre. El trámite debe realizarse a través de la plataforma Gurí Familia y está dirigido a niñas y niños que cursan en centros educativos públicos, quienes podrán anotarse para asistir a una de las escuelas designadas como sede del programa.