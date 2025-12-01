El PDC eligió presidente y se pronunció a favor de gravar al 1% de los más ricos

Impuesto a los más ricos

Entre los principales ejes de la resolución, la Convención se comprometió con la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza infantil , impulsando políticas sostenidas que aborden las raíces estructurales del problema mediante trabajo decente, educación, cuidados de calidad, vivienda, integración urbana y oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida. En materia económica, se consideró la necesidad de gravar el 1% al 1% más rico del país, junto con otros instrumentos que contribuyan a conformar un sistema tributario más justo y progresivo, capaz de fortalecer las políticas públicas y promover la creación de empleo.