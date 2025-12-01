El PDC eligió presidente y se pronunció a favor de gravar al 1% de los más ricos

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) llevó a cabo su Convención Nacional este sábado, reuniendo a delegadas y delegados de todo el país en un espacio de amplio debate político. En el marco de la sesión, y tras la votación de los convencionales, Juan Martín Fernández fue proclamado como el nuevo presidente del PDC, iniciando así una nueva etapa para el Partido.
Durante la jornada, la Convención aprobó una Declaración Nacional que reafirma el compromiso histórico del PDC con su tradición humanista, su identidad frenteamplista y su vocación de trabajar por un país más justo, democrático e igualitario. El Partido sostuvo que, en tiempos donde la dignidad humana parece retroceder, ser humanistas no es solo una tradición, sino una emergencia ética y política.
Impuesto a los más ricos
Entre los principales ejes de la resolución, la Convención se comprometió con la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza infantil , impulsando políticas sostenidas que aborden las raíces estructurales del problema mediante trabajo decente, educación, cuidados de calidad, vivienda, integración urbana y oportunidades para el desarrollo de proyectos de vida. En materia económica, se consideró la necesidad de gravar el 1% al 1% más rico del país, junto con otros instrumentos que contribuyan a conformar un sistema tributario más justo y progresivo, capaz de fortalecer las políticas públicas y promover la creación de empleo.
A nivel internacional, el PDC emitió un pronunciamiento por la paz y el fin del genocidio en Palestina , reclamando un alto el fuego inmediato, el respeto irrestricto al derecho internacional y una solución política que garantice la autodeterminación de los pueblos.
La Convención también manifestó su apoyo al gobierno nacional encabezado por el compañero Yamandú Orsi y reconoció las gestiones departamentales frenteamplistas en Canelones, Montevideo y las experiencias emergentes en Río Negro y Lavalleja, valorando su aporte a un modelo de gestión participativa y transformadora.
Además, se brindó apoyo a la continuidad de Fernando Pereira en la presidencia del Frente Amplio, destacando su liderazgo ético, su rol en la construcción de unidad y su contribución al fortalecimiento de la fuerza política.