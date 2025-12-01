El actor Gastón Pauls llega a Uruguay para brindar una charla gratuita sobre adicciones

Pauls, fundador y presidente de la ONG La Casa de la Cultura de la Calle —organización creada en 2004 y dedicada a la prevención de adicciones— viene realizando este tipo de conferencias desde hace varios años en Argentina y Uruguay. En ellas comparte su propia experiencia como adicto, los riesgos y consecuencias del consumo, y el proceso que lo llevó hacia la recuperación.