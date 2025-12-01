El actor y conductor argentino Gastón Pauls visitará Uruguay este martes 2 de diciembre para presentar Hablemos de adicciones, una charla intima que busca promover la reflexión y la prevención del consumo problemático de drogas. La actividad se desarrollará en Life Cinemas de Costa Urbana Shopping.
"Hablemos"
El actor Gastón Pauls llega a Uruguay para brindar una charla gratuita sobre adicciones
Experiencias, reflexiones y herramientas para abordar las adicciones es lo que el actor argentino Gastón Pauls compartirá con quienes se acerquen a la charla.