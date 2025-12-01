Hacete socio para acceder a este contenido

Gastón Pauls | adicciones

"Hablemos"

El actor Gastón Pauls llega a Uruguay para brindar una charla gratuita sobre adicciones

Experiencias, reflexiones y herramientas para abordar las adicciones es lo que el actor argentino Gastón Pauls compartirá con quienes se acerquen a la charla.

Gastón Pauls, actor argentino.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El actor y conductor argentino Gastón Pauls visitará Uruguay este martes 2 de diciembre para presentar Hablemos de adicciones, una charla intima que busca promover la reflexión y la prevención del consumo problemático de drogas. La actividad se desarrollará en Life Cinemas de Costa Urbana Shopping.

Pauls, fundador y presidente de la ONG La Casa de la Cultura de la Calle —organización creada en 2004 y dedicada a la prevención de adicciones— viene realizando este tipo de conferencias desde hace varios años en Argentina y Uruguay. En ellas comparte su propia experiencia como adicto, los riesgos y consecuencias del consumo, y el proceso que lo llevó hacia la recuperación.

Desde Costa Urbana convocaron al público a participar y destacaron que se trata de "un encuentro especial" pensado para abordar las adicciones "desde un lugar humano y cercano".

Por otro lado, informaron que la charla comenzará puntualmente a las 19:30 en la sala de Life Cinemas y será de acceso gratuito, aunque requiere inscripción previa.

