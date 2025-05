Libro revela que asesores de Biden discutieron que circule en silla de ruedas para un posible segundo mandato

El libro "Original Sin. President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (en español Pecado Original. La decadencia del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse) de los periodistas estadounidenses Jake Tapper y Alex Thompson, revela los esfuerzos del equipo del exmandatario norteamericano para encubrir su deterioro mental.