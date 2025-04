Los aranceles de Trump: 48 minutos que cambiaron el mundo

Si bien la obsesión proteccionista ha acompañado a Trump desde sus tiempos de joven promotor inmobiliario y las empresas y analistas financieros sabían que Trump aumentaría las barreras comerciales prometidas en su campaña electoral, la magnitud y el alcance de los aranceles confirmaron los peores temores. Los impuestos a las importaciones anunciados suponen el mayor giro proteccionista desde la Segunda Guerra Mundial y elevan el gravamen medio estadounidense a su nivel más alto desde la Gran Depresión que, como enseña la historia, la hicieron más larga y profunda al provocar, como está ocurriendo ahora, represalias mundiales y una contracción del comercio internacional en un 66 %. A diferencia de la crisis de 1930, la guerra comercial trumpiana podría desestabilizar mercados con más velocidad y profundidad porque la interdependencia comercial y financiera actual es mayor y las cadenas de suministro son globales.

De un solo golpe, la Casa Blanca ha herido de muerte a la globalización y amenaza con sumirse a sí misma y a la economía mundial en una recesión global y redefinir el orden geopolítico.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó una dura advertencia. “Todavía estamos evaluando las implicaciones macroeconómicas de las medidas arancelarias anunciadas, pero es evidente que representan un riesgo significativo para las perspectivas mundiales en un momento de crecimiento lento. Es importante evitar medidas que puedan perjudicar aún más a la economía mundial. Hacemos un llamamiento a Estados Unidos y a sus socios comerciales para que trabajen de forma constructiva para resolver las tensiones comerciales y reducir la incertidumbre”.

De la noche a la mañana, 185 países del mundo se vieron afectados por un gravamen base del 10 % a los productos, entre ellos las Islas Heard y McDonald, un territorio externo de Australia en el océano Índico habitadas solo por pingüinos y focas. Menos ridículo pero más irracional es el ejemplo de países como el Reino Unido, Australia o Uruguay, a los que también les fue aplicado un arancel del 10 % a pesar del superávit comercial que Estados Unidos mantiene con cada uno de los tres.

De esa lista, son más de 60 los Estados o bloques comerciales que se enfrentarán a aranceles aún más altos. Desde aliados históricos como la UE (20 %), Corea del Sur (26 %), Japón (24 %), Taiwán (32 %), su archirrival China (34 % que se suma al 20 % que ya le aplica con la excusa del fentanilo), hasta las naciones más pobres y vulnerables del mundo como Lesoto (50 %, según Trump, una “nación africana de la que nadie ha oído hablar”), Camboya (49 %) y Laos (48 %).

Trump ha optado por destruir todo el sistema sin perdonar ni a aliados ni a rivales. Las relaciones económicas y las alianzas geopolíticas de largo plazo y mutuamente beneficiosas han contado poco y, en muchos casos, nada.

Misión imposible I

Según Trump, Estados Unidos necesita aranceles masivos para rectificar el déficit de desequilibrios comerciales con el resto del mundo (1.2 billones en 2024, 17 % más que el año anterior), al que calificó como "una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y nuestra forma de vida”.

Para Washington, la guerra arancelaria tiene un triple propósito. En primer lugar, el republicano quiere que sus nuevas medidas recauden cientos de miles de millones de dólares anuales (según sus asesores, entre 300 y 600 mil millones), tomando así riqueza del resto del mundo y devolviéndola a los estadounidenses en forma de exenciones fiscales. Un regreso al siglo XIX cuando los aranceles eran la principal fuente de ingresos del Tesoro de Estados Unidos. “Los contribuyentes llevan más de 50 años siendo estafados, pero eso se va a acabar”, prometió Trump. Segundo: como herramientas de negociación para obligar a los demás países a la reciprocidad, es decir, un tratamiento arancelario más favorable a los productos y servicios “made in USA”. En tercer lugar, como herramientas para obligar a las multinacionales estadounidenses o extranjeras a venir a Estados Unidos a fabricar sus productos, reindustrializando así al país y recuperando millones de puestos de trabajo que habían sido deslocalizados a otros lugares.

La teoría y la práctica demuestran que es imposible que los aranceles puedan cumplir esas tres funciones. Por ejemplo, para que los ingresos fiscales provenientes de los aranceles sean muy elevados (objetivo número uno), Estados Unidos debe seguir importando mucho, aumentando el déficit comercial que intenta abatir y en conflicto con el objetivo número tres y, quizás, el más importante: la reindustrialización del país.

Sin embargo, la tan prometida y esperada reindustrialización podría verificarse —como de alguna manera lo logró Biden con su Inflation Reduction Act— en sectores intensivos en tecnología, pero seguirá siendo inalcanzable en muchos sectores manufactureros, ya sea porque el costo de la mano de obra estadounidense todavía es demasiado alto o porque Estados Unidos nunca tendrá suficientes trabajadores para reemplazar a los chinos, vietnamitas y mexicanos (a menos que reabra las fronteras a la inmigración masiva, enemigo jurado del presidente y su electorado).

Misión imposible II

Para el presidente, cualquier país que tenga un superávit comercial bilateral con Estados Unidos está, por definición, haciendo trampa, y se necesitan aranceles recíprocos para equilibrar las cosas. “Donald Trump está destruyendo el sistema de comercio mundial basándose en una falsedad colosal: que el déficit estadounidense es causado por una perversa perfidia del resto del mundo. Nada podría estar más equivocado”, subraya Jeffrey Sachs, firme defensor del multilateralismo cooperativo y solidario, y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este razonamiento no tiene en cuenta que, como demostrara hace más de 200 años David Ricardo —ferviente defensor de las ventajas del comercio internacional en oposición al proteccionismo— con su teoría de la ventaja comparativa, los desequilibrios comerciales bilaterales son inevitables y no esconden ninguna trampa sino que reflejan la tendencia de los países a especializarse en aquellos bienes y servicios que puedan producir de manera más eficiente y adquirir de otros aquellos que produzcan de manera menos eficiente.

Los desequilibrios comerciales bilaterales son simplemente la naturaleza del comercio internacional —donde cada uno tiene la libertad de elegir a su proveedor en el país o en el extranjero—, y la única forma de evitarlos no son los aranceles, sino aislarse por completo del comercio internacional. Lo que Trump y sus asesores ignoran (o fingen ignorar) es que la causa principal del déficit comercial de su país no se debe a prácticas desleales de los países con superávit sino a lo que se conoce como “déficit gemelos”, el fiscal y el de la cuenta corriente. En Estados Unidos el presupuesto público es extremadamente elevado y se financia por la fortaleza del dólar y por ser la divisa de referencia mundial. Los dos déficits tienden a correr en paralelo y ambos indican un exceso estructural de compras e inversiones sobre el ahorro. El gasto total de Estados Unidos es de 30,1 billones de dólares, en comparación con un PIB de 29 billones de dólares en 2024. No hay ninguna conspiración, trampa o deslealtad de terceros países: Estados Unidos gasta más de lo que produce y es esa, y no otra, la causa de su desequilibrio comercial.

Moraleja: la andanada proteccionista no logrará cerrar ninguno de los dos déficits. Al contrario, los aranceles de Trump abarcan una gama tan amplia de productos y socios comerciales que inevitablemente tendrán efectos adversos en la economía estadounidense, y los costos de la disrupción recaerán sobre los consumidores y las empresas estadounidenses en prácticamente todos los sectores. La gran mayoría de las empresas que hasta ahora se han beneficiado de cadenas de suministro eficientes y rentables tendrán que recortar gastos para reducir su exposición a los riesgos geopolíticos y de política comercial. Esto inevitablemente elevará los precios para los consumidores, ya que las empresas no podrán absorber y trasladarán parte o todo el aumento de sus costos.

Además, las exportaciones de Estados Unidos, desde sus productos agrícolas hasta los bienes de alta tecnología, se verán afectadas negativamente debido a los aranceles de represalia impuestos por los socios comerciales de Washington. El mismísimo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, alertó que tendrán efectos “significativamente mayores” que los esperados, que se traducirán en menor crecimiento y mayor inflación.

Una nueva era global

La era del comercio internacional cada vez más libre y extenso, la fase de globalización jamás alcanzada en la historia del hombre ha llegado a un final abrupto. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio que promovieron la liberalización del comercio como alternativa al proteccionismo que precedió a la Segunda Guerra Mundial, y que nacieron basadas en reglas que el mismo Estados Unidos ayudó a crear, más temprano que tarde también serán víctimas de la artillería arancelaria de Trump.

Estados Unidos ha cedido su papel como bastión del libre comercio y, en cambio, lidera un resurgimiento del proteccionismo que perjudicará a consumidores y empresas de todo el mundo. Se acelerará el desplazamiento del eje del poder global hacia China, que aprovechará esta situación para tejer alianzas alternativas, aumentar aún más su influencia económica y consolidará su posición como líder del multilateralismo, de la cooperación internacional y el comercio mundial.

Ante el acceso restringido a los mercados estadounidenses y la menor demanda de los consumidores estadounidenses, el resto del mundo buscará la diversificación de los mercados de exportación, acuerdos comerciales que excluyan a Estados Unidos y otras estrategias para protegerse de una inminente guerra comercial global.

Para Donald Trump, el 2 de abril será recordado como el “Dia de la Liberación”, el día “en que la industria de Estados Unidos volvió a nacer”. Sin embargo, cuando se escriba la historia económica del siglo XXI, los 48 minutos del discurso del 2 de abril serán recordados como la muerte de la globalización, la destrucción del sistema global de libre comercio que llevó décadas construir y que el proteccionismo de la primera potencia mundial intentó destruir. (FIN)

Post scriptum 1

Al momento de entregar esta columna las agencias internacionales dan cuenta de que Donald Trump, anunció este miércoles en su cuenta Truth Social una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado represalias comerciales contra su plan arancelario y que China enfrentaría una tasa arancelaria más alta del 125 por ciento, “con vigencia inmediata” al considerar que Beijing cometió una "falta de respeto" al imponer gravámenes en represalia contra Estados Unidos.

Post scriptum 2

El 8 de abril, nuestro ministro de Economía anunció su viaje a Washington para negociar bilateralmente con la Secretaría de Comercio. Ese mismo día, en una cena para recaudar fondos para el Partido Republicano, Trump, refiriéndose a aquellos países que han manifestado la voluntad de llegar a acuerdos, señaló: “Les digo que estos países nos están llamando, besándome el culo. Se mueren por hacer un trato. ‘Por favor, por favor, hagamos un trato, haré lo que sea, haré lo que sea, señor’”. Así negocia Trump. Esa es la “edad de oro” que prometió el 2 de abril. Que Oddone lo tenga en cuenta.