El bloqueo de Ormuz puede quebrar a Occidente, pero no a China

En cuanto a nuestra posición en el Gran Tablero de Ajedrez, el profesor Michael Hudson lo sintetiza: «La gran ficción facilitadora ha desaparecido. Estados Unidos no está protegiendo al mundo de los ataques de Rusia, China e Irán. Su objetivo a largo plazo de controlar el comercio mundial de petróleo requiere terrorismo constante y una guerra permanente en Oriente Medio».

Pase lo que pase a continuación, el terrorismo en curso en Asia Occidental continuará, como el Sindicato Epstein, por impotencia pervertida y pura rabia, desatando una Lluvia Negra sobre la población civil (cursiva mía) de Teherán porque los iraníes se negaron a aceptar un cambio de régimen.

Además, el quid de la cuestión, al menos hasta mediados de siglo, está más claro que nunca. O prevalece el sistema excepcionalista de caos internacional, o será reemplazado por la igualdad impulsada por el Sur Global, con China a la cabeza.

Este es un análisis en dos partes sobre la interacción clave de los BRICS en relación con la guerra contra Irán. En este punto, nos centraremos en China. A continuación, nos centraremos en Rusia e India.

¡No disparen! ¡Soy de propiedad china!

Las especulaciones despistadas del MICIMATT (complejo militar-industrial-congresional-de inteligencia-medios de comunicación-academia-think tank) acerca de que la inteligencia estadounidense “sugiere” que China se está preparando para ayudar a Irán son, una vez más, evidencia de cómo la sofisticación china evade los insignificantes “análisis” que emanan de Barbaria.

En primer lugar, la energía. China e Irán firmaron un acuerdo de 25 años, de 400.000 millones de dólares y beneficio mutuo, que básicamente vincula la inversión en energía e infraestructura.

A efectos prácticos, el estrecho de Ormuz está bloqueado debido a la retirada frenética de los seguros por parte de Occidente. No porque Teherán lo haya bloqueado.

China recibe el 90 % de las exportaciones totales de crudo iraní, lo que representa el 12 % de las importaciones chinas. La clave es que China aún tiene acceso a las exportaciones iraníes, así como a las de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Irak: esto se debe a la sólida alianza estratégica entre Teherán y Pekín, lo que significa que los petroleros con destino a China pueden cruzar el estrecho de Ormuz.

Pekín y Teherán negociaron un paso seguro bilateral, vigente desde el viernes pasado, en lo que, a efectos prácticos, constituye un corredor marítimo crucial, cerrado multilateralmente. No es de extrañar que cada vez más petroleros lleven en sus transpondedores la palabra mágica «De propiedad china». Ese es su pasaporte diplomático naval.

Traducción: y esto supone un gran cambio: el fin de la hegemonía talasocrática del Imperio del Caos.

La «libertad de navegación» en determinados corredores de conectividad marítima ahora significa «un acuerdo con China». De propiedad china, sí; pero no europea, japonesa ni siquiera surcoreana.

Lo que Teherán recibe, con creces, es ayuda china de alta tecnología para la guerra contra el Sindicato Epstein. Y eso comenzó incluso antes de la guerra.

El barco de inteligencia chino Liaowang-1, un buque de rastreo espacial y SIGINT (inteligencia de señales) de última generación, ha estado navegando durante semanas cerca de la costa de Omán, proporcionando a Irán información electromagnética en tiempo real sobre los movimientos navales y aéreos del Sindicato Epstein.

Esto explica en gran medida la precisión milimétrica de la mayoría de los ataques iraníes.

El Liaowang-1, escoltado por destructores Tipo 055 y Tipo 052D, lleva al menos cinco domos de radar y antenas de alta ganancia, que rastrean con precisión al menos 1200 objetivos aéreos y de misiles simultáneamente mediante algoritmos de redes neuronales profundas. El alcance de sus sensores es de aproximadamente 6000 kilómetros.

Lo bueno es que esos sensores pueden rastrear tanto un satélite chino como una aerolínea estadounidense.

China está ayudando a su socio estratégico sin disparar un solo tiro, simplemente navegando una plataforma de vigilancia con procesamiento de redes neuronales en aguas internacionales.

Así que sí: China está grabando la guerra, en vivo, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Como complemento del Liaowang-1, más de 300 satélites Jilin-1 registran literalmente todo, constituyendo una enorme base de datos ISR del Imperio del Caos en acción.

No habrá confirmación oficial ni de Teherán ni de Pekín. Pero la información china real, transmitida por Beidou, fue sin duda crucial para que Teherán destruyera por completo la infraestructura de la Quinta Flota estadounidense en Bahréin: un centro integral de radar, inteligencia y bases de datos, y la columna vertebral de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental.

Este capítulo de la guerra, abordado desde el principio, revela cómo Teherán fue a la yugular cuando se trató de aplastar el juego de poder diseñado imperialmente para controlar los puntos estratégicos de estrangulamiento y el tránsito de energía, que Estados Unidos negaba a China el acceso a ellos.

Aunque parezca sorprendente, lo que estamos viendo, en tiempo real, es a Irán negando al Imperio del Caos cuellos de botella marítimos, puertos y corredores de conectividad naval clave. Por el momento, se trata del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Pronto, con la ayuda de los hutíes yemeníes, también podría suceder en Bab-al-Mandeb.

Esto supone un cambio radical que beneficia no sólo a China sino también a Rusia, que necesita mantener abiertas sus rutas de exportación marítimas.

Si tienes dinero, ve al este.

Ahora sigamos el rastro del dinero. China posee 760.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Pekín ha ordenado a todo su sistema bancario que venda sus tesoros como si no hubiera un mañana y, al mismo tiempo, acapare oro.

China e Irán ya comercian en yuanes. A partir de ahora, el laboratorio BRICS, que experimenta con sistemas de pago alternativos, debe alcanzar la velocidad de escape. Esto implica que se están probando todos los mecanismos, desde BRICS Pay hasta The Unit.

Además, está el éxodo de capitales. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait ya están «revisando» todos los acuerdos, dudosos o no, que han cerrado con Washington. En conjunto, controlan nada menos que 2 billones de dólares en inversiones estadounidenses: bonos del Tesoro, participaciones en empresas tecnológicas de Silicon Valley, bienes raíces, etc.

Un tsunami de dinero comienza a invadir el este de Asia. El destino favorito, por ahora, es Tailandia, no Hong Kong. Eso llegará, y una vez más, beneficiará enormemente a China, ya que Hong Kong es uno de los nodos clave del Área de la Gran Bahía, junto con Shenzhen y Cantón.

Las reservas estratégicas y comerciales de crudo de China alcanzan para un máximo de cuatro meses. Además, se pueden incrementar las importaciones de crudo y gas natural, por vía marítima y por gasoductos, desde Rusia, Kazajistán y Myanmar.

Así pues, una combinación de suficientes reservas estratégicas; diversas fuentes de suministro; y un cambio de la demanda del petróleo a la electricidad se califican una vez más como resiliencia china. El bloqueo de Ormuz puede quebrar a Occidente. Pero no quebrará a China.