Los Grammy 2026: artistas denunciaron políticas migratorias, violencia y discursos de odio

Operaciones de la ICE

En las últimas semanas se han registrado protestas y enfrentamientos en distintas ciudades de EEUU tras operaciones de la ICE con el uso de tácticas que organizaciones de derechos civiles y autoridades locales han cuestionado con fundamentos irrefutables. En Minneapolis, en particular, activistas y sindicatos impulsaron una huelga general como parte de las protestas contra las redadas federales y la actuación criminal de agentes migratorios.

Durante la gala, la cantante SZA manifestó: “Vivimos en una sociedad agotada por la violencia política, el miedo y la incertidumbre”, reflejando un sentimiento de desgaste frente a la polarización y la conflictividad política actuales. Olivia Dean, al hablar de su familia y origen, declaró: “Recordar de dónde venimos también es una forma de desmontar el discurso del odio”. Shaboozey, en un tono más directo, cuestionó: “¿Quién construyó el país? ¿Quién lo sostiene? ¿Y a quién se está señalando hoy como enemigo?”.

Un momento comentado de la noche fue la mención del presentador sobre la ausencia de Nicki Minaj con la frase traducida al español como “Nicki Minaj no está aquí. Está todavía en la Casa Blanca”, que fue interpretada por muchos asistentes como una crítica a su alineamiento político y generó reacciones del público.

En conjunto, la entrega de los Grammy de este año reflejó cómo la música y la cultura popular funcionaron como plataformas para traducir en palabras las tensiones que atraviesan a la sociedad estadounidense en este momento.