Trump dijo que demandará a conductor de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

El presidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump amenazó este lunes con iniciar acciones legales contra Trevor Noah, el presentador de la 68ª edición de los premios Grammy, por un chiste que hizo sobre el mandatario y su relación con Jeffrey Epstein.
En la noche del pasado domingo, tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema “Wildflower”, Noah hizo el primer comentario sobre Trump. “Este es un Grammy que todo artista quiere, casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó, en referencia a las amenazas del republicano de apoderarse del territorio autónomo danés.
Luego, el presentador incluyó al delincuente sexual en la ecuación, al asegurar que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton“.
Las declaraciones de Noah enfadaron a Trump, quien recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los “Premios Grammy son lo peor” y son “prácticamente imposibles de ver”.
Respecto a la broma de Noah, aseguró: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas".
Enojado, el mandatario calificó a Noah de “perdedor total” y le recriminó que necesita “chequear sus datos” antes de hablar. “Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento. ¡Preparate, Noah, voy a divertirme contigo!”, lo amenazó Trump.
El viernes pasado, el caso volvió a estar en el centro de la esecena mediática, ya que se publicaron más de tres millones de documentos vinculados a Epstein, en los que se menciona a numerosas figuras poderosas, entre ellas el propio Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.