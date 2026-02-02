Trump dijo que demandará a conductor de los Grammy por un chiste sobre el caso Epstein

Embed Como cada semana Trump anunció demandas...



Ahora anunció una demanda contra el comediante Trevor Noah, por este chiste que realizó durante los #GRAMMYs2026



"Trump quiere Groenlandia, y tiene sentido, porque la isla Epstein ya no está, y necesita pasar el rato con Bill Clinton": pic.twitter.com/wzf2Oeq64e — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 2, 2026

Trump: “Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento"

Las declaraciones de Noah enfadaron a Trump, quien recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los “Premios Grammy son lo peor” y son “prácticamente imposibles de ver”.

Respecto a la broma de Noah, aseguró: “No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas".

Enojado, el mandatario calificó a Noah de “perdedor total” y le recriminó que necesita “chequear sus datos” antes de hablar. “Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento. ¡Preparate, Noah, voy a divertirme contigo!”, lo amenazó Trump.

image

El viernes pasado, el caso volvió a estar en el centro de la esecena mediática, ya que se publicaron más de tres millones de documentos vinculados a Epstein, en los que se menciona a numerosas figuras poderosas, entre ellas el propio Trump, Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor.