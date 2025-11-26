Dos militares de EEUU murieron en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

"El lugar está seguro. Una persona detenida", informó la policía local en la red social X.

De acuerdo con CNN y Associated Press, el incidente ocurrió en el centro de Washington DC y, entre las personas lesionadas, hay dos miembros de la Guardia Nacional.



Minutos más tarde, la…

Trump y la Guardia Nacional

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que el atacante había sido "gravemente herido" y que "pagará un alto precio" por sus acciones.

"¡Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden! ¡Son gente realmente maravillosa! ¡Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con el despacho presidencial están con ustedes!", añadió.

El incidente ocurrió a pocas cuadras de la Casa Blanca, informó el canal ABC News.

Intercambio de disparos

Por su parte, la cadena CNN indicó que los dos miembros de la Guardia Nacional intercambiaron disparos con el presunto atacante armado antes de ser abatidos, según dos fuentes policiales.

Poco después del incidente, el presidente Donald Trump dijo que los dos integrantes de la Guardia Nacional están "gravemente heridos".

"El animal que disparó contra los dos integrantes de la Guardia Nacional, que están los dos gravemente heridos (…) también fue herido de gravedad, pero más allá de esto, va a pagar un alto precio" por el ataque, dijo el mandatario en la red Truth Social.

La Casa Blanca fue cerrada tras el incidente, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a la Agencia Sputnik.

(En base a Sputnik, CNN y RT)