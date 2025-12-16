EEUU designa al Gobierno de Venezuela entidad terrorista extranjera y declara bloqueo petrolero

"Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Solo seguirá creciendo, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a EEUU todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron. El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse, así como el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", escribió.

Trump eleva tono de amenazas

El magnate republicano resaltó además que su Gobierno está deportando a los "migrantes ilegales y los delincuentes" que entraron al país desde Venezuela durante la administración de Joe Biden (2021-2025).

"EEUU no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a EEUU de forma inmediata", concluyó.

La semana pasada, Trump anunció la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas.

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, declaró posteriormente que el buque era sospechoso de transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

Por su parte, Caracas tildó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".

(Sputnik)