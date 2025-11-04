Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Lula da Silva | EEUU | ataques

"Zona de paz"

Lula señaló que cumbre de la Celac "solo tiene sentido" si aborda los ataques de EEUU en la región

"La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina", afirmó Lula da Silva.

Lula da Silva recordó que América Latina es una zona de paz.

Lula da Silva recordó que "América Latina es una zona de paz".
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró este martes que la celebración de la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Europea (UE) "solo tiene sentido" si permite hablar de los recientes ataques de Estados Unidos (EEUU) en las aguas de la región.

"La reunión de la Celac solo tiene sentido en este momento si discutimos esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina", afirmó Lula en un encuentro con medios de comunicación.

El mandatario brasileño hizo alusión a la reunión que está prevista para la próxima semana en Colombia y cuyos preparativos ya están en marcha en la ciudad de Santa Marta.

Lula da Silva: "América Latina es una zona de paz"

Del mismo modo, Lula reiteró su postura de defensa de la política en el asunto de Venezuela, tras su reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha aumentado exponencialmente sus hostilidades contra Caracas: "América Latina es una zona de paz", agregó.

"No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump, y se lo repito a usted, que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo", le respondió Lula a uno de los periodistas, en alusión a las amenazas de Trump de atacar "por tierra" a los países de la región, con el pretexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.

Tensión en entre Venezuela y EEUU

En setiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su país era víctima de "una guerra multiforme" orquestada desde EEUU. Además, alegó que el despliegue de marines en el Caribe es una "agresión armada" que busca imponer "un cambio de régimen" y un gobierno "títere", a fin de expoliar los ingentes recursos naturales del país suramericano.

En sus declaraciones públicas, el mandatario acusó a Washington de inventar "una nueva guerra eterna", que es rechazada por "el 94 % del pueblo de Venezuela".

A finales de octubre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia y los cuerpos policiales de Venezuela comenzaron ejercicios militares en las zonas costeras del país para "continuar aceitando la maquinaria" con el propósito de hacer frente a las amenazas externas, especialmente de EE.UU., luego de que Trump autorizara abiertamente a la CIA para ejecutar acciones encubiertas contra Caracas.

FUENTE: RT en Español

