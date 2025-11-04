Sudán: Sangre y cuerpos a lo largo de las calles es lo que se ve desde el espacio

Durante las últimas semanas, el asedio de 18 meses sobre la ciudad de El Fasher se intensificó dramáticamente. La ONU advierte que decenas de miles de civiles permanecen atrapados, sin comunicaciones ni acceso a alimentos. El Sindicato de Periodistas Sudaneses denunció un apagón informativo total, que hace imposible verificar sobre el terreno la magnitud de la tragedia.

Imágenes satelitales

7389

Ante ese silencio, las imágenes satelitales se han convertido en herramienta clave. “Se usan no solo para monitorear los movimientos militares, sino también para alertar a la población sobre ataques inminentes”, explicó el analista Kaamil a The Guardian. Pero la más reciente evidencia marca un antes y un después:

“Es la primera vez que veo imágenes satelitales que muestran manchas de sangre de esta magnitud”, dijo.

El domingo pasado, las RSF declararon haber tomado el control de El Fasher, hasta entonces último bastión del ejército en Darfur del Norte. Al día siguiente, el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las fuerzas armadas, reconoció la retirada de sus tropas “a zonas más seguras”, confirmando la caída de la ciudad.

La toma de Zamzam, un inmenso campamento de desplazados donde vivían cientos de miles de personas, fue el punto de inflexión. “Tras el ataque de abril, muchos huyeron a El Fasher. Desde entonces, la ciudad se convirtió en el principal objetivo de las RSF”, explicó Kaamil. “La masacre sobre la que se venía advirtiendo finalmente se ha producido”.

Testimonios recogidos en la frontera con Chad confirman que combatientes paramilitares asesinaron a pacientes, personal médico y familiares en el hospital saudí de El Fasher. Más de mil personas —mujeres y niños incluidos— caminaron durante dos días hasta llegar a Tawila, buscando refugio.

El Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale corroboró, mediante inteligencia de fuentes abiertas e imágenes satelitales, la existencia de asesinatos en masa y “operaciones de limpieza casa por casa” contra las comunidades Fur, Zaghawa y Berti, grupos indígenas no árabes del oeste sudanés. Las imágenes muestran cúmulos que coinciden con cuerpos humanos y una decoloración rojiza en el terreno.

Los combatientes de las RSF, además, difunden videos de sus atrocidades. “Lo hacen por orgullo y por intimidación”, señaló Kaamil. Los periodistas que han analizado este material pudieron geolocalizar las ejecuciones y reconocer a comandantes que ya habían sido acusados de crímenes similares en otras regiones.

En medio del apagón informativo, la tecnología satelital y las redes sociales se han convertido en los únicos ojos sobre una tragedia que, según Naciones Unidas, representa la peor crisis humanitaria del mundo.