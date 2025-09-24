La búsqueda de las jóvenes, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, terminó con un macabro hallazgo. Este miércoles la Policía Bonaerense encontró sus cuerpos descuartizados en una vivienda allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez.
Cuatro detenidos y una hipótesis narco
Macabro: Hallaron asesinadas a las tres jóvenes desaparecidas en Buenos Aires
Las tres jóvenes, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron encontradas descuartizadas en una casa de Florencio Varela.