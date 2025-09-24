Macabro: Hallaron asesinadas a las tres jóvenes desaparecidas en Buenos Aires

La hipótesis narco

La principal línea de investigación apunta a que las tres jóvenes fueron asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde también se detectaron señales de los celulares de las víctimas. El caso está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque no se descarta que la causa pase a una fiscalía de Florencio Varela.

Reclamo y conmoción en Buenos Aires

Horas antes del hallazgo, familiares y vecinos habían marchado en la rotonda de La Tablada —último lugar donde se las vio con vida— para reclamar por su aparición. Norma, madrina de Lara, expresó en esa concentración: “Más allá de lo que hayan hecho las chicas, me pongo en el lugar de hermana y no tengo palabras para describir lo que sentimos”.

La noticia generó consternación entre los vecinos de la zona donde ocurrió el operativo. “Es una casa grande, no un aguantadero. Estamos todos conmocionados”, dijo uno de ellos.

Ahora, los investigadores esperan los resultados de las autopsias para avanzar sobre las responsabilidades de los detenidos y el posible trasfondo narco de la brutal masacre.