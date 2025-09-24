Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo jóvenes | descuartizadas | Buenos Aires

Cuatro detenidos y una hipótesis narco

Macabro: Hallaron asesinadas a las tres jóvenes desaparecidas en Buenos Aires

Las tres jóvenes, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron encontradas descuartizadas en una casa de Florencio Varela.

florencio varela
Por Redacción de Caras y Caretas

La búsqueda de las jóvenes, Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada, terminó con un macabro hallazgo. Este miércoles la Policía Bonaerense encontró sus cuerpos descuartizados en una vivienda allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar donde fueron vistas por última vez.

El operativo se concretó tras rastrear el celular de una de las víctimas, que impactó en una antena de la zona. En la casa, ocupada por dos personas que intentaban limpiarla con lavandina, se encontraron rastros de sangre. La confirmación de la identidad de las jóvenes llegó por parte de familiares directos, entre ellos Antonio, abuelo de Brenda y Morena, quien expresó con dolor: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”.

Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas una pareja de nacionalidad peruana arrestada en un hotel alojamiento y señalada como dueña de la vivienda. Según fuentes policiales, los otros dos implicados se habrían encargado de la limpieza posterior al crimen.

La hipótesis narco

La principal línea de investigación apunta a que las tres jóvenes fueron asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde también se detectaron señales de los celulares de las víctimas. El caso está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de La Matanza, aunque no se descarta que la causa pase a una fiscalía de Florencio Varela.

Reclamo y conmoción en Buenos Aires

Horas antes del hallazgo, familiares y vecinos habían marchado en la rotonda de La Tablada —último lugar donde se las vio con vida— para reclamar por su aparición. Norma, madrina de Lara, expresó en esa concentración: “Más allá de lo que hayan hecho las chicas, me pongo en el lugar de hermana y no tengo palabras para describir lo que sentimos”.

La noticia generó consternación entre los vecinos de la zona donde ocurrió el operativo. “Es una casa grande, no un aguantadero. Estamos todos conmocionados”, dijo uno de ellos.

Ahora, los investigadores esperan los resultados de las autopsias para avanzar sobre las responsabilidades de los detenidos y el posible trasfondo narco de la brutal masacre.

