Marco Rubio niega reportes de ataque dentro de territorio de Venezuela

Poco antes, el mandatario Donald Trump dijo a periodistas que no está considerando ejecutar ataques en territorio venezolano, informó la agencia Reuters desde el avión presidencial Air Force One en un vuelo a Palm Beach, en Florida (sureste).

"No", dijo el mandatario al ser consultado sobre el tema.

Previamente este mes, Trump afirmó que no descartaba ataques en territorio venezolano como parte de los esfuerzos de EEUU para combatir el narcotráfico, ya que las costas del Caribe estarían controladas por el Comando Sur.

Barcos frente a Venezuela

A principios de octubre, el periódico The New York Times informó, citando fuentes del Gobierno, que la administración Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia a realizar operaciones secretas en Venezuela, incluyendo ataques letales dentro del país, intensificando así la campaña contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En agosto, EEUU desplegó varios buques, entre ellos tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear, así como cerca de 4.500 infantes de marina en el Caribe, con el pretexto de contrarrestar la actividad relacionada con el narcotráfico supuestamente proveniente de Venezuela.

Caracas rechaza categóricamente las acusaciones y ha ordenado un despliegue militar para defender su territorio, además de denunciar los movimientos de EEUU como una "amenaza" ante la Organización de las Naciones Unidas.

(Sputnik)