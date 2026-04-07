Miles de iraníes rodean centrales eléctricas y puentes ante la amenaza de Trump de arrasarlos

Mientras miles de iraníes rodean las centrales eléctricas y desalinizadoras, así como centro culturales ante la amenaza de Donald Trump de arrasar con el país, el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, afirmó que el Gobierno ha finalizado de planificar en detalle las medidas necesarias para todos los escenarios.
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Por su parte, el representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró que su país tomará medidas de represalia proporcionales ante las amenazas de Washington de atacar la infraestructura civil del país persa, aseguró.
"La seguridad nacional y la estabilidad de las infraestructuras son objeto de nuestros cálculos precisos. El Gobierno ha ultimado, con todo detalle, las medidas necesarias para todos los escenarios", manifestó Mohammad Reza Aref en sus redes.
"Ninguna amenaza está más allá de nuestra preparación y nuestro control, con confianza en la solidez de Irán, abracen la calma. Sin duda venceremos", enfatizó.
Iraníes en las calles
Mientras tanto, decenas de miles de iraníes llenan las calles de las ciudades del país y están formando verdaderos escudos humanos en torno a las centrales eléctricas para defenderlos en caso de ataque.
Agencias de noticias informan que Irán reparte pastillas de yodo a la población para reducir el riesgo de cáncer ante un posible ataque nuclear, tras amenazas de Trump de “acabar con toda la civilización”.
Trump y sus amenazas
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Irán esta jornada, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche. "Esta noche desaparecerá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá", escribió.
"No cabe duda de que Irán tomará todas las medidas necesarias para proteger a su pueblo, preservar su soberanía e integridad territorial y defender sus intereses nacionales vitales con plena determinación. EEUU y el régimen israelí serán responsables de todas las futuras acciones, tanto regionales como internacionales", afirmó Iravani durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio.
El diplomático también advirtió que ataques contra las plantas nucleares iraníes, incluida la de Bushehr, tendrán consecuencias que no podrán deshacerse.
"Cualquier ataque contra instalaciones nucleares, en particular contra la central nuclear de Bushehr, inevitablemente tendrá consecuencias humanitarias y medioambientales irreversibles", declaró.
Asimismo, Iravani señaló que Irán se opone a una tregua temporal, pues considera que únicamente beneficiaría el rearme de EEUU e Israel.
(Redacción, en base a redes, Sputnik y RT)