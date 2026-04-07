Miles de iraníes rodean centrales eléctricas y puentes ante la amenaza de Trump de arrasarlos

"Ninguna amenaza está más allá de nuestra preparación y nuestro control, con confianza en la solidez de Irán, abracen la calma. Sin duda venceremos", enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/2041571422766514504&partner=&hide_thread=false IRÁN SE PREPARA PARA EL ATAQUE



Iraníes se reúnen en cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas en distintas zonas del país, en un intento de proteger estos puntos clave ante un posible ataque masivo de Estados Unidos esta noche. pic.twitter.com/wtN0NOVLgJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) April 7, 2026

Iraníes en las calles

Mientras tanto, decenas de miles de iraníes llenan las calles de las ciudades del país y están formando verdaderos escudos humanos en torno a las centrales eléctricas para defenderlos en caso de ataque.

Agencias de noticias informan que Irán reparte pastillas de yodo a la población para reducir el riesgo de cáncer ante un posible ataque nuclear, tras amenazas de Trump de “acabar con toda la civilización”.

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La atmósfera en las calles de todo irán es una locura, mientras iraníes patrióticos esperan a que expire el ultimátum de trump



Millones se están reuniendo en todo el país por la república islámica.



Donald trump ha dado un ultimátum a irán para que… pic.twitter.com/2BRQgWxcYR — ECSaharaui (@ECSaharaui__) April 7, 2026

Trump y sus amenazas

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Irán esta jornada, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Ormuz expirará el martes por la noche. "Esta noche desaparecerá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá", escribió.

"No cabe duda de que Irán tomará todas las medidas necesarias para proteger a su pueblo, preservar su soberanía e integridad territorial y defender sus intereses nacionales vitales con plena determinación. EEUU y el régimen israelí serán responsables de todas las futuras acciones, tanto regionales como internacionales", afirmó Iravani durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Oriente Medio.

El diplomático también advirtió que ataques contra las plantas nucleares iraníes, incluida la de Bushehr, tendrán consecuencias que no podrán deshacerse.

"Cualquier ataque contra instalaciones nucleares, en particular contra la central nuclear de Bushehr, inevitablemente tendrá consecuencias humanitarias y medioambientales irreversibles", declaró.

Asimismo, Iravani señaló que Irán se opone a una tregua temporal, pues considera que únicamente beneficiaría el rearme de EEUU e Israel.

(Redacción, en base a redes, Sputnik y RT)