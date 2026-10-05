Bolsa de São Paulo cierra con la mayor subida en seis años tras éxito de Flávio Bolsonaro

La euforia también llegó al real, mientras que el dólar comercial cayó un 4,12%, hasta los 5,001 reales.

En contra de lo que anticipaban las encuestas, Flávio Bolsonaro superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta y parte como favorito en el balotaje del 25 de octubre.

Bolsonaro celebra

El candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro celebró este lunes la mayoría que el Partido Liberal (PL, extrema derecha) obtuvo en el Congreso Nacional y remarcó que la actual configuración es la más adecuada para que sea él quien gobierne el país.

"¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Brasil! El país se manifestó en las urnas por el cambio y por el futuro. No sólo en la presidencia de la República, sino también en el Senado y en la Cámara de Diputados; la mayoría abrumadora que logramos en el Congreso traerá de vuelta la seguridad jurídica que el país tanto necesita para crecer, el poder legislativo federal está configurado para un presidente como Flávio Bolsonaro", afirmó el candidato ultraderechista en la red social X.

Sorpresa en primera vuelta

El domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que su principal rival, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda), tuvo el 45,16%.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) también felicitó a los gobernadores y diputados estaduales electos y aseguró que trabajar con ellos (son quienes tienen la mayoría de competencias en seguridad) para atajar la violencia.

(Sputnik)